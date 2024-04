Sand Land: Action-RPG auf Basis von Toriyamas Manga erhältlich

Bandai Namco veröffentlicht mit Sand Land ein Action-RPG basierend auf dem gleichnamigen Manga von Akira Toriyama für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC.

Was erwartet euch in Sand Land?

SAND LAND erzählt die Geschichte von unerwarteten Freundschaften zwischen Menschen und Dämonen in einer erbarmungslosen Wüstenwelt, die unter extremer Wasserknappheit leidet. Spielende schlüpfen in die Rolle von Belzebub, dem Prinzen der Unterwelt, der zusammen mit seinen Freunden Sheef und Sheriff Rao aufbricht, um die legendäre Quelle zu finden und so die Bewohner*innen Sand Lands zu retten. Auf ihrer Reise treffen sie auf neue Verbündete und müssen sich in actiongeladenen Kämpfen den Gefahren der Wüste und der Armee des Königs stellen.

Die ursprüngliche Geschichte von Sand Land wurde um ein zusätzliches Gebiet erweitert, das von Schöpfer Akira Toriyama exklusiv für das Videospiel und den Anime erdacht wurde: Waldland. Waldland stellt mit seinen dichten Wäldern einen drastischen Kontrast zur bekannten Wüstenwelt dar und hält neue Herausforderungen bereit. Dort treffen Spielende auf die Mechanikerin Ann und treten Muniel und seiner Armee entgegen.

Egal ob zum Überwinden von Hindernissen oder Bekämpfen von Gegnern – mehr als zehn verschiedene Fahrzeugtypen erleichtern die Reise durch die weitläufige Spielwelt. Spielende können diese mithilfe von verschiedenen Fahrzeugteilen an ihren Spielstil anpassen und dank veränderbarer Lackierung auch optisch individualisieren.