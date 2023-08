Wilds of Eldraine Archetypen basieren auf Märchen (Kartenvorschau)

Bei uns seht ihr alle Magic Wilds of Eldraine Archetypen und deren Karten, die auf Märchenfiguren basieren, auf einen Blick.

Fürs Drafting gibt Wizards of the Coast normalerweise Archetypen aus, d.h. zweifärbige Deckkombinationen, die bestimmte Mechaniken im Spiel verfolgen und quasi eine Empfehlung für Spieler:innen wohin die Reise geht, wenn man sich für zwei bestimmte Farben entscheidet. Die Wilds of Eldraine Archetypen habe aber einen besonderen Kniff, denn neben der Mechanik basieren sie auf Märchenfiguren. Nachfolgend zeigen wir euch jede Karte, die für so einen Archetypen steht. Übringens macht das besonders viel Sinn, wenn man bei einem (Pre-) Release Event mitdraftet, denn wenn man nach diesen Karten Ausschau hält, fällt die Auswahl zum eigenen Draftdeck schon wieder ein bisschen einfacher.

Rot/Grün

Mechanik: 4+ Power Creatures

4+ Power Creatures Märchen: Ruby and the Wolf (Rotkäppchen und der Wolf)

Weiß/Schwarz

Mechanik: Bargain and Sacrifice

Bargain and Sacrifice Märchen: Pale as Snow (Schneewittchen)

Grün/Blau

Mechanik: Ramp to mana value 5+

Ramp to mana value 5+ Märchen: The Kingdom of Storms (Jack und die Bohnenranke)

Schwarz/Grün

Mechanik: Midrange Food

Midrange Food Märchen: Greta Witch Hunter (Hänsel und Gretel)

Weiß/Blau

Mechanik: Tap enemy creatures

Tap enemy creatures Märchen: The Frost Queen (Die Eiskönigin)

Blau/Schwarz

Mechanik: Faerie Typal + Control

Faerie Typal + Control Märchen: Enchanting Slumber (Dornröschen)

Rot/Weiß

Mechanik: Aggro + Play 2 Permanents

Aggro + Play 2 Permanents Märchen: Brawl at the Grand Ball (Aschenputtel)

Grün/Weiß

Mechanik: Enchant my creatures

Enchant my creatures Märchen: Armon and the Beasts (Die Schöne und das Biest)

Blau/Rot

Mechanik: Instant, Sorceries and Adventure

Instant, Sorceries and Adventure Märchen: The Magician’s Misstept (Der Zauberlehrling)

Schwarz/Rot

Mechanik: Rat tokens aggro

Rat tokens aggro Märchen: The Dark Piper (Der Rattenfänger)

