Gears of War 6: Enthüllung wohl im Juni 2024

Der Schauspieler, der JD Fenix im Gears of War-Franchise spielt, scheint Pläne für einen neuen Serienbeitrag zu kennen, der im Juni enthüllt wird.

Mehr zu Gears of War 6?

Microsoft hat gesagt, dass es plant, seine traditionelle Xbox-Sommer-Showcase im Juni abzuhalten, wenn erwartet wird, dass es neue Einblicke in kommende Veröffentlichungen wie Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Ara: History Untold und Towerborne bietet. Es wurde kürzlich behauptet, dass die Veranstaltung für den 9. Juni geplant ist und dass Microsoft sich darauf vorbereitet, neue Gears of War– und Call of Duty-Spiele auf der Show anzukündigen. In einem Twitter-Posting schien JD Fenix-Schauspieler Liam McIntyre auch anzudeuten, dass wir im Xbox-Scathowle von der Fortsetzung von Gears 5 hören werden.

Auf eine Frage eines anderen Nutzers antwortete McIntyre: “Ich habe keine Ahnung. Ich denke, @GearsofWar erzählt uns allen im Juni. :)” Laut Microsoft hatte Gears of War über 22 Millionen Einheiten verkauft und über 1 Milliarde Dollar eingespielt, als das Unternehmen 2014 das Franchise von Epic Games erwarb. Seit dem Kauf der IP hat Xbox zwei Hauptserieneinträge in Form von Gears of War 4 aus dem Jahr 2016 und Gears 5 aus dem Jahr 2019 veröffentlicht, die beide von The Coalition entwickelt wurden, sowie Gears of War: Ultimate Edition und das rundenbasierte Taktik-Spin-off Gears Tactics. Es wird also schon höchste Zeit für ein neues Spiel in der Serie, was meint ihr?