Super Monkey Ball Banana Rumble von SEGA: Das erwartet uns am 25.6.2024

SEGA hat die Multiplayer- und Kampfmodi für Super Monkey Ball Banana Rumble enthüllt, die lokales und Online-Spiel und viele Funktionen bieten.

Im Kampfmodus können bis zu zwei Spieler lokal oder bis zu 16 Spieler online zusammen spielen, während sie sich in fünf verschiedenen Modi kämpfen. Wir können auch bis zu 15 Bots (insgesamt 16 Spieler) beisammen haben. Alle können gegen andere Spieler antreten und das Ziel erreichen, bevor sie es tun, aber seid vorsichtig, denn wenn ihr vom Level herunterfallen solltet, müsst ihr am letzten Checkpoint wieder anfangen. Mit Banana Hunt ist es das Ziel, so viele Bananen wie möglich zu sammeln. Es wird eine Bananenwolke geben, die zufällig erscheinen und viele Bananenbündel regnen wird, und während der letzten 30 Sekunden des Spiels wird der Stress aktiviert und Bananenbündel werden auf der ganzen Bühne erscheinen. Ba-BOOM beauftragt uns, eine Bombe an die Gegner weiterzugeben und weit weg zu rollen, bevor die Dinge in die Luft gehen.

Wenn ihr am Ende einer Runde keine Bombe an euch tragt, werdet ihr mit Punkten belohnt. Wer nach fünf Runden die meisten Punkte hat, gewinnt. Dann gibt es Goal Rush, einen teambasierten Modus. Hier ist es das Ziel, durch die Tore zu rollen, um Punkte zu sammeln, während wir zusammenarbeiten, um das gegnerische Team zu übertreffen. Am Ende des Spiels erhält jedes Team Punkte für jedes Tor, das seiner Teamfarbe entspricht. Robot Smash handelt von der Zerstörung von Bots. In diesem Modus treten zwei Teams gegeneinander an, indem sie riesige Roboter treffen. Wie viel Schaden ihr anrichtet, hängt vom Gewicht eures Charakters und davon ab, wie schnell ihr euch bewegt. Das Team mit den meisten Punkten am Ende des Spiels gewinnt. Super Monkey Ball Banana Rumble erscheint für Switch am 25. Juni 2024.