Exklusive Karten-Enthüllung zu Magics Wilds of Eldraine

Die Magic Erweiterung Wilds of Eldraine erscheint am 8. September und wir enthüllen exklusive drei neue Karten.

Wie damals in 2019 mit Throne of Eldraine geht es in der neuen Edition ebenfalls wieder zurück nach Eldraine, wo wir auf märchenhafte Figuren im Stile der Gebrüder Grimm treffen. Im Deutschen heißt das Set Wildnis von Eldraine und das bietet den wichtigen Hinweis, dass wir nicht nur die Thronsäle und Schlösser zu sehen bekommen, sondern auch das vielfältige Umland bzw. eben die Wildnis.

Das gesamte Königreich liegt von einem Fluch belegt im Tiefschlaf und nur wenige Lebewesen, konnten sich dem Bösen Schlummer entziehen. Und wo Hexen, Ritter und andere Märchenfiguren präsent sind, da dürfen auch die Feen in Wilds of Eldraine nicht fehlen. Genau hier kommt unsere Karte ins Spiel, die wir hier exklusive enthüllen dürfen: Feen-Fechtkunst.

Wenn Feen fechten

Wenn ihr ein Faerie Tribal Deck habt, ist Feen-Fechtkunst mit Sicherheit eine variantenreiche Removal-Option. Kontrolliert ihr ein Feenwesen (und das sollte in einem Faerie Tribal Deck nicht all zu schwer sein), dann macht diese Karte automatisch -3/-3 Schaden. Entschließt ihr euch X mit null Mana zu bezahlen, könnt ihr mit diesem Spontanzauber alles erledigen was weniger als 4 Verteidigung hat und das für gerade einmal ein schwarzes Mana. Solltet ihr es im späteren Spiel mit stärkeren Kreaturen zu tun bekommen, könnt ihr die Differenz mit Mana auffüllen und habt somit ebenfalls eine mächtige Karte. Im Gegensatz zu vielen Karten die in etwa besagen „Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, deren umgewandelte Manakosten 3 oder weniger beträgt.“ ist Feen-Fechtkunst variabler einsetzbar und wird niemals eine „tote“ Karte auf eurer Hand werden, die keinen Einsatznutzen mehr hat. Im Flavor-Text wird außerdem darauf eingegangen, dass durch den Bösen Schlummer nicht alle Lebewesen von Eldraine ausgeknockt wurden.

Feiert mit den Mäusen

Im Gegensatz zu den Ratten ist die Maus ein eher unterrepräsentierter Kreaturentyp, fügt sich jedoch abermals schön in das Märchensetting von Wilds of Eldraine ein. Hier seht ihr die Karte Tobende Kampfmaus:

Bevor wir auf ihre Fähigkeiten näher eingehen – schaut euch bitte genauer dieses Artdesign an. Diese Lichtstimmung mit dem sich brechenden Licht und auch der Fokus auf die Maus mit leicht verwaschenem Hintergrund sind unheimlich schön geworden. Aber die Tobende Kampfmaus sieht nicht nur gut aus, der zweite Zauberspruch pro kostet beim Wirken eins weniger (wichtig: pro Zug, nicht pro Runde). Außerdem verfügt sie über die neue Mechanik Feier. Damit erhält die Maus dann auch noch +1/+1 bis zum Ende des Zuges und ist neben ihrer vergünstigenden Manafähigkeit auch ein solider Angreifer. Das funktioniert allerdings nur während eures Zuges.

Mit der Karte Rüstkammer-Mäuse geht es gleich weiter die ebenfalls Feier besitzt, nur, dass sie +0/+2 bis zum Ende des Zuges erhält.

Die Rüstkammer-Mäuse lassen sich sehr gut mit der tobenden Kampfmaus kombiniere, da sie dann nur mehr ein weißes Mana kosten und bei beiden Karten sich ihre Feier-Boni aktivieren. Zusätzlich dazu sind beide Karten vom Kreaturtyp Maus und wir können darauf setzen, dass bei Wilds of Eldraine Mäuse und Ratten nicht zu kurz kommen werden. Alleine der Archetyp rot/schwarz verspricht uns mit der Karte Totentanz, Swarm Piper eine Aggro Rat Token Mechanik.

Wenn ihr wissen wollt welche Archetypen und die dazugehörigen Karten es gibt und welche Märchenfiguren dahinter stecken, findet ihr hier eine vollständige Liste dazu. Die große Prievew zu Wilds of Eldraine mit allen Infos zum Release, allen erhältlichen Produkten, der Lore und vieles mehr findet ihr hier.