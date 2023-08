Wilds of Eldraine Preview – Küchentisch Magic

Mit Wilds of Eldraine haben wir ein Märchensetting vor uns, dass vor Einhörnern, Hexen, und Gebrüder Grimm Figuren nur so wimmelt. Im Gegensatz zur 2019 erschienenen Edition Throne of Eldraine wagen wir uns diesmal über die Burgmauern hinaus und gehen in die namensgebende Wildnis. Die phyrexianische Invasion ist vorbei, Elesh Norn ist besiegt. Allerdings hat die Invasion Spuren hinterlassen und über Eldraine liegt der Fluch des Bösen Schlummers. Das Land wurde von Talion, dem Feenherrscher der Wildnis, und drei Hexenschwestern mit diesem Fluch belegt,was von Talion ursprünglich dazu gedacht war, die Welt vor den Streitkräften Phyrexias zu schützen. Nun da die Invasion vorbei ist, ist der Fluch aber seiner Kontrolle entwachsen. Jetzt befürchten die Menschen von Eldraine, dass der Tag naht, an dem dieser endlose Schlaf sie alle erfasst. Wer hier noch weiteres Interesse hat tiefer in die Lore einzutauchen, kann sich gleich hier den ersten Teil einer mehrteiligen Storyserie anhören:

Wir waren für euch auf einem Wizards of the Coast Preview Event und haben alle wichtigen Infos zu Wilds of Eldraine der neuen Magic Edition, die am 8.9. erscheint.

Eine besonders coole Verschmelzung von Story und Mechanik sind die Archetypen. Wizards of the Coast überlegt sich normalerweise auf mechanischer Ebene zweifärbige Archetypen und in diese Richtung werden dann z.B. Draft-Decks gebaut. Mechanisch haben wir das immer noch, aber zusätzlich repräsentiert pro Archetyp eine bekannte Märchenfigur diese Typen.

So habt ihr z.B. ein rot/grünes Rotkäppchen, ein weiß/schwarzes Schneewittchen (bitte achtet mal auf den Zauber, links neben ihrem Gesicht) oder eine schwarz/grüne Hänsel und Gretel Hexe.

Das ist wirklich eine coole Idee, macht spielerisch Sinn und schafft einen richtigen Wiedererkennungswert der Archetypen. So wird es z.B. einen rot/schwarzen Rattenfänger geben, der Mäuse und Ratten als Tribal bevorzugt. Hier findet ihr eine Liste mit allen Archetypen, deren repräsentativen Karten und vor allem auch deren bevorzugte Spielmechaniken auf einen Blick.

Außerdem sehen wir einen alten Bekannten wieder. Wo es Nachtmahre gibt, kann Ashiok nicht weit sein. Da er Jagd auf die Nachtmahre eines ganzen Königreichs machen kann, ist er bereit, seine Magie zu entfesseln, koste es, was es wolle. Er ist der einzige Planeswalker von Wilds of Eldraine und dieses Vorgehen, also ein Planeswalker pro Edition, möchte Wizards of the Coast zukünftig auch beibehalten. Das heißt allerdings nicht, dass wir ansonsten keine Planeswalker mehr in Wilds of Eldraine sehen werden. Es werden ehemalige Planeswalker zu sehen sein, die ihren Funken verloren haben und nun normale Kreaturenkarten darstellen.

Außerdem gibt es mit den Enchanting Tales einen ganz besonderen Kniff. Dabei handelt es sich um 63 separate Verzauberungskarten, die allesamt Reprints sind und in Boosterpacks als Bonus gezogen werden können. Nicht nur, dass die Reprints sehr mächtig sein können, auch das Artdesign der Karten ist wirklich gut gelungen.

Für die Hardoce-Sammler:innen unter euch gibt es in Japan, auch noch besondere Motive im Animestil:

Welche Produkte gibt es?

Wie immer gibt es die Auswahl der drei bekannten Booster-Typ Arten

Draft

Set

Collector

Mit an Board sind auch wieder zwei Commander Precons und wer meine letzten Artikel gelesen hat der weiß, ich bin großer Commander Fan und halte es auch für einen sehr guten Einstiegspunkt für neue Spieler:innen.

Wir haben hier einmal das Dimir (blau/schwarz) Herrschaft der Feen Deck und zum anderen das Selesnya (grün/weiß) Tugend und Tapferkeit. Hört man sich in der Community um, dann dürfte das Selsnya eine straight forward Deck sein, in dem man seine Kreaturen Buffed und viele +1/+1 Tokens verteilt. Der Darling ist aber Herrschaft der Feen Deck, da es hier beliebte Reprints geben soll und die Hoffnung auf die berühmte Karte Bitterblossom gibt, welche 2008 sogar die Worlds Tour für sich entscheiden konnte.

Eins darf natürlich auch nicht fehlen und das ist das ebenso schön designte Prerelease-Pack, mit dem ihr bei den (Pre-) Release Veranstaltungen oder auch privat richtig gut draften könnt. Das ist meiner Meinung nach wie immer der beste Einstieg um eine neue Edition kennen zu lernen.

Auffällig ist, dass es keine Jumpstart Boosterpacks gibt. Dafür wurde aber folgendes Wildnis von Eldraine Einsteigerpaket angekündigt:

Apropos kennen lernen, Wilds of Eldraine setzt auf drei neue Mechaniken und zusätzlich wiederkehrende, bereits Bekannte. Bei der altbekannten Mechanik handelt es sich um das hervorragend zum Setting passende Adventure. Damit könnt ihr die Karte optional für die Adventure-Kosten auf ein Adventure schicken. Damit bekommt ihr den Adventure-Effekt, die Karte wandert ins Exil und ihr könnt jederzeit ihren “Hauptteil” spielen. In Wilds of Eldraine soll es nun mehr Karten geben, wo das Adventure eine andere Farbe besitzt, als deren Hauptkarte. Zusätzlich gibt es auch noch noch die Widerkehr von Sagas wie z.B. diese hier:

Adventure ist für die Community eine sehr erfreuliche Nachricht, doch die Errungenschaft, die am meisten besticht ist das Keyword Role. Hier gibt es neue enzigartige Aura Verzauberungs-Token, mit besonderen Fähigkeiten, die ihr euren Kreaturen zur Verfügung stellen könnt.Eine Tokenkarte mit der Rolle Monster und Sorcerer, die euch als Gedächtnisstütze helfen soll seht ihr hier :

Eine Erklärung mit allen Rollen und was sie genau tun findet ihr hier.

Loretechnisch ergeben sich hier ziemlich witzige Möglichkeiten, denn so könnt ihr aus eurem Einhorn z.B. ein Einhornmonster erschaffen, dass stärker ist und Trampelschaden zufügt. Oder wie wäre es mit einem Eichhörnchen-Zauberer? Mir gefällt die Mechanik gut, da sie die Fantasie anregt und vielseitig einsetzbar ist.

Die weiteren neuen Mechaniken, die ebenfalls gut ins Setting passen sind Celebration und Bargain mit denen ihr euch optionale Boni holen könnt, wodurch die Karten sehr variantenreich sind.

Ich bin schon richtig gespannt darauf, alle Karten von Wilds of Eldraine zu sehen und bin jetzt schon gespannt auf das Prerelease am 1. September. Apropos, abschließend noch ein Aufruf: unterstützt nicht große Versandhändler, supportet lieber eure Local Game Stores (LGS), denn die veranstalten die (Pre-) Releaseevents und bringen Menschen dazu Magic miteinander zu spielen.