Kunterbuntes Eventprogramm im Vital Camp Bayerbach

Das Vital CAMP Bayerbach ist Bayerns „gefragtester Campingplatz 2024″ (pincamp) und so viel mehr als ein Campingplatz. Das vielfach ausgezeichnete Resort bietet variantenreiche Camping- und Wohnmöglichkeiten in einer traumhaften Naturkulisse und für jeden Geschmack – vom „echten” Zelten über schöne Mobilheime bis hin zu komfortablen Chalets. Von Wellness bis hin zu Sommerspaß an den Naturbadeseen und Spiel und Action für die ganze Familie spielt der exklusive Campingplatz alle Stücke. Vor allem aber, ist hier immer was los. Der Eventkalender 2024 bringt viel Feierlaune in das Vital CAMP Bayerbach. Was erwartet euch im Vital Camp Bayerbach?

Save the date: Die Akustic Music Sessions im Huckenhamer Stadl des Vital CAMP Bayerbach sind bereits vor kurzem gestartet. Bis 18. September folgen laufend Termine mit dem „Rhythmus, bei dem man mitmuss”. Von 18. bis 20. Mai 2024 heißt es „Fiesta Italiana”. Drei Tage lang werden die Gäste mit Spezialitäten aus dem Piemont verwöhnt. Original italienische Marktstände mit Wein, Grappa, Olivenöl, Käse, Salami, Pasta & Co. laden zum Kosten und Genießen ein. Am 27. Juli und am 10. August steigt jeweils eine heiße Beach Party. Muttertag, Vatertag, Schulferien – langweilig ist es im Vital CAMP Bayerbach mit Sicherheit nicht. Für die Kids, die die Ferien nicht mehr erwarten können: Am 27. Juli geht es los mit Fußball, Volleyball und BBQ an den Badeseen. Von Zumba bis zum Kinderbasteln, vom Völkerballspiel bis zum Kindermalen werden die bayerischen Sommerferien kunterbunt. Hier das gesamte Jahresprogramm.

In den „easy way of life” im Vital CAMP Bayerbach in der traumhaften Naturlandschaft des Rottals kann man sich nur verlieben. Urlaub pur bringt die schöne Thermen- und Saunalandschaft im Resort mit sich. Das große Plus im Sommer sind sicher die idyllischen Naturbadeseen mit Liegewiesen, viel Grün und schattenspendenden Bäumen. Die Kids toben sich in einer riesigen Spiellandschaft aus. Familien können sich auf viel Spaß am Bolzplatz und am Beachvolleyballfeld freuen. Vom Resort geht es hinaus zum Wandern und Radeln, zum Angeln, zum Golfen oder zu einer Tennispartie. Lange Sommerabende, barfuß laufen, Grillenzirpen, Freiheit spüren – so fühlt sich der Sommer im Vital CAMP Bayerbach an.

Das Wohnen hat hier viele Gesichter. Ob Komfort- oder Nature Camping, Zelten, Appartements, Ferienhäuser, Mobilheime oder eines der schönen neuen Chalets, hier genießt man Natur pur und viel Komfort – beim Aktivurlaub, beim Wellnesscamping, beim Genusscampen oder unvergesslicher Familienzeit. Der Komfort ist auf höchstem Niveau. Nichts, das es nicht gibt: Angefangen vom großen Frühstücksbuffet im Huckenhamer Stadl über gutbürgerlich-bayerische Spezialitäten, Pizzen und Leckerbissen aus der hauseigenen Metzgerei bis hin zum Kiosk für den täglichen Bedarf. Das beeindruckende Resort wird seit Jahren mit den renommiertesten Preisen der Branche ausgezeichnet. Beim pincamp by ADAC-Ranking zählt das Vital CAMP Bayerbach zu den Top 20 der beliebtesten Campingplätze in Europa und zu den Top 10 der beliebtesten Campingplätze in Deutschland, dazu kommen gleich drei Campsite Awards.