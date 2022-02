DICE Awards 2022: It Takes Two und Ratchet & Clank: Rift Apart räumen ab

Die 25. jährlichen DICE Awards wurden von Jessica Chobot und Greg Miller gemeinsam moderiert. Alles über die Gewinnerspiele lest ihr gleich hier bei uns!

Die DICE Awards 2022

Als absoluter Favorit wurde im Vorfeld Ratchet & Clank: Rift Apart (zu unserem Test) mit neun Nominierungen angeführt, gefolgt von Deathloop mit acht Nominierungen und Inscryption und It Takes Two (zu unserem Test), die jeweils fünf Nominierungen einheimsten. Insgesamt 59 Spiele, die 2021 veröffentlicht wurden, erhielten Nominierungen bei den diesjährigen Auszeichnungen. Von diesen neun Nominierungen konnte sich Ratchet & Clank: Rift Apart vier Siege sichern, die meisten von jedem Spiel. Es war jedoch It Takes Two, das sowohl die Auszeichnung für herausragende Leistungen im Spieldesign als auch die höchste Auszeichnung des Spiels des Jahres mit nach Hause nahm. Dies setzt seine heiße Serie von den The Game Awards 2021 fort, wo es ebenso den Titel Spiel des Jahres erhielt.

Weitere große Gewinner sind Halo Infinite, Lone Echo II, Returnal und Marvel’s Guardians of the Galaxy, die alle mehrere Auszeichnungen mit nach Hause nahmen. Die jährlichen DICE Awards werden von der Academy of Interactive Arts & Sciences in Las Vegas im Mandalay Bay Resort abgehalten. Die Nominierten und Auszeichnungen werden von einem Gremium von Branchenkollegen bestimmt, dem Vertreter von Unternehmen wie Ubisoft, Nintendo, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Epic Games, Apple und mehr angehören. Der Gewinner des Spiels des Jahres im letzten Jahr etwa war das Roguelike Hades von Supergiant Games. Eine Liste der diesjährigen Gewinner findet ihr gleich hier!

So sehen Sieger aus

Outstanding Achievement in Animation: Ratchet & Clank: Rift Apart

Outstanding Achievement in Art Direction: Ratchet & Clank: Rift Apart

Outstanding Achievement in Character: Resident Evil Village – Lady Dimitrescu

Outstanding Achievement in Original Music Composition: Returnal

Outstanding Achievement in Audio Design: Returnal

Outstanding Achievement in Story: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Outstanding Technical Achievement: Ratchet & Clank: Rift Apart

Action Game of the Year: Halo Infinite

Adventure Game of the Year: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Family Game of the Year: Ratchet & Clank: Rift Apart

Fighting Game of the Year: Guilty Gear -Strive-

Racing Game of the Year: Forza Horizon 5

Role-Playing Game of the Year: Final Fantasy XIV: Endwalker

Sports Game of the Year: Mario Golf: Super Rush

Strategy/Simulation Game of the Year: Age of Empires IV

Immersive Reality Technical Achievement: Lone Echo II

Immersive Reality Game of the Year: Lone Echo II

Outstanding Achievement for an Independent Game: Unpacking

Mobile Game of the Year: Pokémon Unite

Online Game of the Year: Halo Infinite

Outstanding Achievement in Game Design: It Takes Two

Outstanding Achievement in Game Direction: Deathloop

Game of the Year: It Takes Two