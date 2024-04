Kingdom Hearts 4 (PS5) kommt schon 2025, so ein Insider

Es wurde behauptet, dass Kingdom Hearts 4 schon im Jahr 2025 veröffentlicht wird. Das heißt: Schon bald kommen die ersten großen Trailer!

Diese Nachricht kommt von DanielRPK auf Twitter, der die Behauptung über seine Patreon-Plattform veröffentlichte – aber die Nachricht wurde schnell auf sozialen Plattformen verbreitet. Seit Square Enix Kingdom Hearts 4 bereits im Jahr 2022 enthüllt hatte, ist alles relativ still geworden. Wenn das Spiel wirklich schon 2025 (vermutlich gegen Weihnachten) veröffentlicht werden soll, wird der erste große Trailer für das Spiel bald erscheinen müssen. Es wurde berichtet, dass die Entwicklung des Games bereits im Jahr 2020 begann, was bedeutet, dass Square Enix seit geraumer Zeit an dem Projekt arbeitet. Es scheint, dass es eine direkte Fortsetzung von Kingdom Hearts 3 aus dem Jahre 2019 sein wird – wie es sein Name schon verrät.