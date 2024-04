Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Nintendo Switch) wird für alle ein Spaß

Fans der GameCube-Konsole erinnern sich an Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, das den Höhepunkt der Serie darstellt.

Mehr zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Mario-Fans erwartet mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor eine besser aussehende Version des Originalspiels mit ein paar willkommenen Optimierungen. Es wird auch der massiven Nintendo Switch-Spielerschaft die Möglichkeit geben, dieses klassische Spiel zum ersten Mal zu erleben. Im Gegensatz zu der großen grafischen Überarbeitung von Super Mario RPG, die letztes Jahr auf Switch veröffentlicht wurde, wird dieser Titel eher an das GameCube-Original erinnern, und das ist perfekt. Denn Charaktere wie Mario, Peach und Bowser werden immer noch als abgeflachte 2D-Papierausschnitte dargestellt, und die Welt des Spiels ist immer noch mit klobigen Pappobjekten aufgebaut. Aber alles sieht schärfer aus. Die Bühnen werden in warme, realistische Beleuchtung getaucht, und die Charaktere werfen Schatten und reflektieren in Wasserbecken. Es gibt auch neue Musik sowie optimierte Menüs.

Wie andere Mario-Rollenspiele sind Schlachten in Paper Mario: Die Legende vom Äonentor rundenbasiert und timing-basiert. Marios verschiedene Freunde fügen der Taktik und Aktion des Spiels Schichten hinzu; jeder hat auch einzigartige Fähigkeiten, die Marios vertraute Angriffe ergänzen (z.B. Sprünge, Hämmer, Feuerbälle). Zudem gibt es auch Gameplay-Tipps und Anleitungen, was als nächstes außerhalb von Schlachten zu tun ist. In einem weiteren Update zur Lebensqualität wird ein neues “Partner Ring”-Popup es einfacher machen, mit einem einzigen Tastendruck zwischen Partnern im Handumdrehen zu wechseln, wodurch die Notwendigkeit entfällt, in Spielmenüs einzutauchen. Nintendo hat zusätzliche unangekündigte Updates für das Spiel erwähnt, von denen wir anscheinend einige selbst entdecken müssen, wenn das Rollenspiel am 23. Mai 2024 veröffentlicht wird. Ich freue mich drauf!