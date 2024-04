The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd erscheint noch 2024 in Japan

MAGES. hat The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd für PlayStation 4 und Switch angekündigt. Es wird 2024 in Japan starten.

Mehr zu The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd

Dabei handelt es sich um einen Nachfolger von The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story, ein “Gedenkabenteuerspiel” mit den Ereignissen, Karten und Geschichten von Gotopazu. Es ist ein am 27. Oktober 2020 veröffentlichtes Smartphone-Spiel, das auf dem Anime The Quintessential Quintuplets basiert, abzüglich der Puzzlespielelemente. Während das erste Spiel alle Inhalte aus dem ersten Dienstjahr von Gotopazu enthielt, wird der zweite Eintrag Ereignisse und so weiter aus dem zweiten Dienstjahr des Spiels enthalten. Sowohl eine offizielle Website wie auch einen ersten japanischen Trailer gibt es bereits, hier ist er für euch!