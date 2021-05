Returnal Test: Das Hamsterrad unserer Wahl

Design auf AAA-Niveau

In ihren bisherigen Games haben die Entwickler von Housemarque vor allem hübsche Partikel- und Licht-Effekte wie auch fließendes, schnelles Gameplay zur Schau gestellt. Als erste AAA-Produktion des finnischen Studios stellt Returnal eine weitgehende Ausnahme in der Game-Industrie dar. Selten steigen kleinere Entwickler in die Riege der Großen auf. Noch seltener tun sie es in einer so beeindruckenden Manier.

(c) Housemarque

Returnal entwickelt die aus früheren Bullet-Hell-Games gewonnen Stärken weiter und verbindet sie in ein Design-, Story- und Gameplay-Erlebnis, das seines gleichen sucht. Der Planet Atropos und die Space-Exploration-Gruppierung ASTRA, der Protagonistin Selene angehört wirken inspiriert von Ridley Scott’s Prometheus, Nintendo’s Super Metroid bzw. H. P. Lovecraft’s kosmischem Horror.