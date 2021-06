Ratchet & Clank: Rift Apart Test: Der erste große PS5-Hardwareseller

Nach Hardcore-Titeln wie Returnal (zu unserem Test) und Demon’s Souls (zu unserem Test) kommt nun mit Ratchet & Clank: Rift Apart ein Exklusivtitel, der die breite Masse anspricht. Warum der Titel für mich der erste große Hardwareseller der PS5 ist, erkläre ich euch in meinem Ratchet & Clank: Rift Apart Test.

Gaming-History: Fast 20 Jahre Ratchet & Clank

Diejenigen von euch, die schon zu einem älteren Semester zählen, können sich bestimmt noch an das Debüt des schießwütigen Lombax im Jahre 2002 auf der PS2 erinnern. Quasi aus dem Nichts traf Insomniac Games mit dem Debüttitel mitten ins Herz der PlayStation-Fangemeinde. Im ersten Teil der mittlerweile fast 20 Jahre umfassende Serie bekamen es die Titelhelden, die sich im Spiel durch einen Zufall fanden, mit Drek, dem Vorsitzenden der Blarg, zu tun. Ziemlich genau ein Jahr danach kam mit Ratchet & Clank 2 das Abenteuer rund um die “Proto-Pets”, die von einem Gewissen Captain Qwark entworfen wurden, damit er als strahlender Held, die Galaxie retten kann, zu tun. Wie wir wissen, ging der Plan etwas daneben.

Erneut rund ein Jahr danach kam auch schon Ratchet & Clank 3 auf den Markt, in dem wir es mit Dr. Nefarious zu tun bekamen – jenem Feind, der auch in Rift Apart nicht nur unserem altbekannten Duo das Leben schwer macht. Bis hierhin wurde alles richtig gemacht.

Die nächsten beiden Ableger Gladiator und Size Matters versuchten auf der Erfolgswelle mitzuschwimmen. Meiner Meinung nach ohne durchschlagendem Erfolg. Und so ging die Ratchet & Clank-Ära auf der PlayStation 2 nicht ganz würdig zu Ende. Mit dem Start der PlayStation 3 feierte aber das dynamische Duo ein Comeback mit Ratchet & Clank: Tools of Destruction, dem ersten Teil der Future-Trilogie (2007). 2008 folgten der Solo-Auftritt von Secret-Agent Clank und das Release von Quest for Booty, ehe die Future-Trilogie mit Ratchet & Clank: A Crack in Time abgeschlossen wurde. Zudem erlebten wir in dieser Phase auch ein Classics-HD-Remake der ersten drei Teile in Form der Ratchet & Clank Trilogy.

Danach ging es wieder durch ein Wellental der Gefühle: All 4 One als auch QForce konnten den Erwartungen der Fans nicht gerecht werden und so musste Ratchet & Clank Nexus die PlayStation 3-Generation zu einem versöhnlichen Abschied bringen. Mit Erfolg. Das Abenteuer war zwar etwas kurz, aber hat an die guten alten Zeiten erinnert.

Auf der PlayStation 4 kam es mit dem Remake des ersten Teils zugleich mit dem Filmableger 2016 zu einem Comeback, das bei der Presse als auch bei den UserInnen richtig gut ankam. Und das wars dann auch mit Ratchet & Clank auf der PlayStation 4. Seit nun fast 5 Jahren musste die Fangemeinde auf einen neuen Ableger warten, der Anfang Juni endlich erschien.