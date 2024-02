Was alles auf der PlayStation State of Play im Jänner 2024 angekündigt wurde

Der neueste State of Play-Livestream von PlayStation gab uns einen Blick auf PS5-Spiele, die 2024 (und darüber hinaus) erscheinen werden. Auch eine weitere State of Play-Veranstaltung wurde angekündigt! Alles zur State of Play 2024 Wenn ihr das große State of Play-Showcase im Januar nicht live sehen konntet, hier ist eine Zusammenfassung aller Spielankündigungen, Veröffentlichungstermine, Trailer und anderen Highlights von Sonys Veranstaltung.

Dave the Diver für PS5 Das geliebte Angelspiel Dave the Diver kommt auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Aber die größere Nachricht ist, dass Godzilla im Mai ins Spiel – auch in andere! – integriert wird.

Death Stranding 2: On the Beach Kojima Productions’ Fortsetzung von Death Stranding kommt später in diesem Jahr und mit einem seltsamen Untertitel namens On the Beach. Und dieses Mal hat Sam Bridges… eine sprechende Marionette? Der Rucksack kann abgenommen werden, es gibt mehr Waffen, und anscheinend auch Tag/Nacht-Zyklen. In einem umfangreichen neuen Trailer werfen wir einen Blick auf die anhaltenden Abenteuer von Sam und Fragile, mit vielen neuen Charakteren, darunter eine von Mad Max-Regisseur George Miller und eine kleine Puppe, die von Head-On-Regisseur Fatih Akin gespielt wird. Death Stranding 2: On the Beach kommt 2025.

Dragon’s Dogma 2 Um die Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2 im März zu feiern, veröffentlichte Capcom einen neuen actiongeladenen Trailer für sein mittelalterliches Fantasy-Actionspiel. Es sieht weiterhin großartig aus. Dragon’s Dogma 2 kommt am 22. März auf PS5 sowie auf PC und Xbox Serie-Konsolen.

Judas Es ist mehr als ein Jahr her, seit wir das letzte Mal von Judas gehört haben, dem mysteriösen Science-Fiction-Abenteuer des BioShock-Schöpfers Ken Levine und Ghost Story Games. Aber jetzt wissen wir ein bisschen mehr über den Einzelspieler-Story-Ego-Shooter, der viel von der DNA der vergangenen Spiele seines Schöpfers zu haben scheint. Judas kommt auf PS5 sowie auf Windows PC und Xbox Serie-Konsolen.

Physint (Hideo Kojima) Neben Death Stranding 2 und OD hat Kojima Productions ein weiteres Projekt in Arbeit. In Zusammenarbeit mit Sony erschaffen Kojima und die Crew ein brandneues “Action-Spionagespiel der nächsten Generation” namens PHYSINT, das die Barrieren zwischen Spielen und Filmen überwinden wird, sagte Kojima. Mit anderen Worten, Kojima kehrt zu dem Genre zurück, mit dem er angefangen hat, und hier kommt wohl ein Metal Gear Solid – nur unter anderem Namen – auf uns zu.

Rise of the Ronin Vom Entwickler Team Ninja (Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty) kommt ein neues Actionspiel, das während der japanischen Edo-Periode des späten 19. Jahrhunderts spielt. Das Open-World-Spiel erforscht neues Gebiet für Team Ninja, mit kleinen Ideen von Assassin’s Creed und Sekiro garniert, und versucht, den Fokus auf den hohen Schwierigkeitsgrad und jede Menge Action zu halten. Gewehre und Flammenwerfer werden dabei sicherlich hilfreich sein! Rise of the Ronin kommt am 22. März auf die PS5.

Silent Hill 2 Das Remake von Silent Hill 2 von Konami und Bloober Team tauchte bei State of Play wieder auf und zeigt, wie sich die vorsichtig erwartete Neuinterpretation des psychologischen Horrorklassikers seit seiner Enthüllung im Jahr 2022 entwickelt hat. Ein neuer Trailer für das Horrorspiel konzentriert sich auf den Kampf und die bekannten Schrecken, mit denen James Sunderland in Silent Hill konfrontiert sein wird. Das neue Silent Hill 2 kommt irgendwann im Jahr 2024 auf PS5 und Windows PC. PS5-Spieler:innen können sich übrigens gleich Silent Hill: The Short Message holen.

Sonic X Shadow Generations Sega bringt Sonic Generations zurück, das Sonic the Hedgehog-Spiel von 2011, das 2D- und 3D-Plattform-Action kombinierte – mit zwei Haupthelden! Shadow the Hedgehog ist jetzt ein großer Teil des Abenteuers. Sonic X Shadow Generations kommt irgendwann in diesem Herbst auf PlayStation 4 und PlayStation 5.

Stellar Blade Das Spiel, das früher als Project Eve bekannt war, und eines der frühesten angekündigten PS5-Projekte, Stellar Blade, erhielt eine neue Show bei State of Play mit einem tiefen Einblick in seine Charaktere, seine Welt und sein Gameplay. Das Actionspiel des koreanischen Entwicklers ShiftUp ist ein visuelles Aushängeschild für die PS5 und zeigt die Protagonistin Eve, die gegen Monster kämpft, die als NA:tives bekannt sind, um die gefallene Stadt Xion wiederherzustellen. Ursprünglich für 2023 erwartet, kommt Stellar Blade jetzt am 26. April 2024.