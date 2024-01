Sonys State of Play-Veranstaltung: Am 31. Jänner 2024 ab 23 Uhr startet das Event

Sony Interactive Entertainment hat angekündigt, dass es am Mittwoch, den 31. Januar, eine neue State of Play-Präsentation streamen wird.

Mehr zur State of Play 2024

Die Show beginnt um 23 Uhr unserer Zeit und wird über 15 kommende Spiele berichten. “Die Sendung wird über 40 Minuten dauern und Gastauftritte von einigen der talentiertesten Köpfe im Gaming bieten”, sagte der Leiter der PlayStation Studios, Hermen Hulst. “Neben vielen anderen Updates werden wir erweiterte Blicke auf Stellar Blade und Rise of the Ronin zeigen, zwei großartige Spiele, die in diesem Jahr auf PS5 erscheinen. Und wir geben Ihnen einen neuen Blick auf andere Titel, die 2024 und darüber hinaus auf PS5 und PS VR2 kommen werden.“