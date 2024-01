Godzilla trifft auf Minecraft: Offizieller DLC ist nun erhältlich

Laut dem Minecraft-Blog werden die Spieler:innen in Kinovorführräumen beginnen, bevor sie eines von vier Abenteuern aus den ikonischen Godzilla-Filmen auswählen. Das Ungetüm wurde nun also auch in der beliebten Blockbaustein-Welt entfesselt. Offensichtlich ist der König der Monster selbst im DLC enthalten, aber basierend auf dem Trailer werden andere Monster auftreten, darunter Gigan, King Kong und King Ghidorah. Was wird da noch alles kommen?

Es sieht so aus, als hätte jedes der vier Abenteuer im DLC seine eigenen Spielmodi. Derzeit sind aber nur Details zu zwei Abenteuern bekannt. In der ersten müssen wir in einer Fluchtmission vor Godzilla fliehen. In der zweiten werden wir beauftragt, um Mauern und Hindernisse in Windeseile zu erschaffen, um Godzilla zu bremsen, zu fangen und die Stadt zu retten. Alle vier Abenteuer können im Multiplayermodus gespielt werden und haben einzigartige Belohnungen für die Fertigstellung und Erkundung. Der Minecraft Godzilla DLC ist jetzt auf dem Marketplace für 1510 Minecoins verfügbar. Das sind in etwa 10 Euro – wäre das interessant für euch?