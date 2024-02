Mehr Infos zu Final Fantasy 7 Rebirth gibt’s am 6. Februar 2024

PlayStation hat einen zweiten 2024 State of Play-Live-Stream angekündigt, der sich auf Final Fantasy 7 Rebirth konzentriert.

State of Play X Rebirth

Während der Jänner-State of Play (hier geht’s zu allen Details) wurde eine weitere Veranstaltung angekündigt. Die spezielle State of Play-Übertragung wird am 6. Februar stattfinden und sich auf Square Enix’s Final Fantasy 7 Rebirth konzentrieren, das exklusiv für PlayStation 5 erscheinen wird. “Square Enix wird neue Gameplay-Details sowie aufregende Neuigkeiten teilen, die Sie nicht verpassen sollten”, sagte Shawne Benson von Sony Interactive Entertainment. Der zweite Teil der Remake-Trilogie wird am 29. Februar 2024 auf zwei Discs für PS5 veröffentlicht und bleibt mindestens drei Monate exklusiv für Sonys Konsole.

Final Fantasy 7 Remake wurde im April 2020 für PS4 veröffentlicht. Eine aktualisierte Version des Spiels, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, kam im Juni 2021 auf PS5 an, bevor sie sechs Monate später auf den PC kam. Der Kreativdirektor von Rebirth, Tetsuya Nomura, bestätigte zuvor, wo der zweite Teil der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie endet. “Obwohl es einige Änderungen in der Reihenfolge der Orte gibt, erstrecken sich die in diesem Titel dargestellten Orte bis zu The Forgotten Capital, wo das größte Schicksal von Final Fantasy VII uns alle erwartet”, sagte er dem PlayStation Blog.