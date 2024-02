Silent Hill: The Short Message (PS5): Gratis und ab sofort verfügbar

Konami zeigte während des State of Play im Januar 2024 einiges zum Silent Hill 2-Remake, aber auch Silent Hill: The Short Message – out now!

Mehr über The Short Message

Das Spiel folgt der Protagonistin Anita, als sie sich in einem bröckelnden Mehrfamilienhaus mit einer berüchtigten Vergangenheit gefangen findet, während sie den Nachrichten ihrer Freundin Maya folgt. Es gilt, „etwas zu finden“ – und dem kommt ihr natürlich nach. In The Short Message werden die Spieler:innen durch diese neue Reise in der Egoperspektive navigieren, während Anita versucht, Mayas Geheimnis zu lüften und sich einem schrecklichen Monster zu stellen. Wer gruselige Stimmung und Jumpscares liebt, nun, da dürft ihr euch darauf freuen!

Dieses Spiel ist eines von mehreren Projekten, die Teil einer massiven Wiederbelebung des Silent Hill-Franchises sind. Weitere Projekte sind das laufende interaktive Experiment Silent Hill: Ascension und das Silent Hill 2-Remake. Silent Hill f ist ein weiterer Titel, der im Jahr 2022 enthüllt wurde und über den Konami seit der ersten Ankündigung keine weiteren Details mehr geteilt hat. Aber während f und Silent Hill 2 Remake noch auf sich warten lassen, könnt ihr The Short Message jetzt spielen, indem ihr es einfach aus dem PlayStation Store für eure PS5 herunterladet. Probiert ihr es aus?