Ubisoft arbeitet an neuem Prince of Persia und Immortals Fenyx Rising 2

Ubisoft steht nicht still: Ein neues Prince of Persia soll uns erwarten, genauso wie ein Immortals Fenyx Rising 2. Mehr zu den Gerüchten lest ihr hier!

Bekannte Franchises, neue Games

Nicht nur ein Prince of Persia: Sands of Time-Remake soll nach einigen Verzögerungen kommen, sondern laut Xfire-Leaker Tom Henderson auch ein völlig neuer Titel. Laut ihm ist Ubisoft Montpellier beteiligt, und das Projekt soll “Inspiration von Ori-Titeln annehmen“ und wird ein 2.5D-Spiel sein. Also ein Metroidvania, in dem ihr nach und nach neue Fähigkeiten freischaltet, um neue Orte zu erkunden? Klingt passend für den persischen Prinzen! Noch gibt es nur sehr wenige Details, aber in Kürze schon könnte mehr enthüllt werden. Denn Ubisoft hat angeblich ein Event geplant, in dem es rund 20 neue und bereits angekündigte Titel zeigen wird.

Dann sollte es mehr Infos geben, etwa zum Sequel zu Immortals Fenys Rising oder einem neuen Assassin’s Creed. Derzeit arbeitet Ubisoft an Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, The Division Heartland, Assassin’s Creed Infinity, Ghost Recon Frontline, XDefiant, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Roller Champions, Beyond Good and Evil 2, dem Splinter Cell-Remake und The Division für Mobilgeräte. Andere Spiele, die in den vielen Studioabteilungen von Ubisoft in Arbeit sein sollen, sind The Crew 3 (Project Orlando) und Assassin’s Creed Rift. Mal sehen, welche von diesen Titeln demnächst tatsächlich genauer präsentiert werden. Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten?