E3 2021 Ubisoft Forward: Prince of Persia The Sands of Time Remake ist nicht dabei

Schlechte Nachrichten für alle, die auf neue Informationen zum The Sands of Time Remake auf der E3 2021 gehofft hatten – nach einigen Gerüchten ist es nun offiziell: Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird nicht im Rahmen der Ubisoft Forward zu sehen sein.

Statement der EntwicklerInnen:

Die Ubisoft Forward ist nicht mehr fern und wir möchte euch bei euch für den tollen Support im letzten Jahr bei euch bedanken.

Wie ihr vielleicht schon gehört habt, wird Prince of Persia The Sands of Time Remake nicht in der Ubisoft Forward zu sehen sein. Wir machen große Fortschritte um das Spiel nächstes Jahr veröffentlichen zu können, sind aber aktuell nicht bereit weitere Informationen mit euch zu teilen. Wir werden aber bald ein Update liefern.

Bis dahin möchten wir euch nochmals für den andauernden Support und euer Geduld danken. Wir können es kaum erwarten, weitere Informationen mit euch zu teilen.

Original-Twittermeldung: