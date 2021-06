Mario + Rabbids: Sparks of Hope: Mehr Personal, mehr Qualität?

Freut ihr euch auf Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Das Team hinter dem Sequel ist drei mal so groß wie bei Teil eins – lest mehr!

Über Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mario + Rabbids: Sparks of Hope (wir berichteten) war eine der größeren Überraschungen der E3 2021. Das Original Mario + Rabbids Kingdom Battle selbst war eine überraschende Ankündigung, so dass sein Follow-up für viele Fans noch aufregender ist. Während Nintendo mit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2022 rechnet, werden mehr Details bekannt. Nun wissen wir, dass das Entwicklungsteam anscheinend viel größer ist als beim Original!

Mario + Rabbids Kingdom Battle wurde von einem Team von etwa 100 Personen entwickelt. Inklusive externen Studios sollen nun knapp dreimal so viele Personen am Nachfolger arbeiten! Man kann davon ausgehen, dass ein größeres Entwicklungsteam Mario + Rabbids: Sparks of Hope zu größeren Höhen helfen wird. So soll es insgesamt schöner und fehlerfreier werden, und das Spiel wird auch neue Funktionen und Änderungen bekommen.

Änderungen im zweiten Teil

Eines der Features, die in Mario + Rabbids: Sparks of Hope kommen werden, ist, dass ihr mit jeder Kombination von Charakteren, die ihr wollt, in den Kampf ziehen dürft. Das bedeutet, dass ihr alle Mario-Charaktere für das Team oder alle Rabbids auswählen dürft, was laut dem Entwicklerteam ein großes Anliegen der Fans war. Darüber hinaus wird das Gameplay in Mario + Rabbids: Sparks of Hope überarbeitet.

Im Gegensatz zum ersten Spiel der Serie verwendet der Nachfolger keine Quadrate mehr, sondern Kreise für die Bewegung. Innerhalb dieser Sphären habt ihr keine Begrenzung, was eure Bewegung angeht. Das soll alles ein wenig flexibler gestalten und das starre Kästchen-Denken auflösen. Darüber hinaus wird das Game auch über eine frei einstellbare Kamera verfügen; so wird sich der Nachfolger wohl wesentlich moderner anfühlen!

Mario + Rabbids: Sparks of Hope entwickelt sich fürs Jahr 2022 wohl zu einem Pflichttitel für Nintendo. Angeblich wird das Spiel Erkundungselemente enthalten, auch wenn es nicht ganz eine offene Welt sein wird. Naturgemäß ist noch wenig bekannt, aber es ist gut zu wissen, dass genügend Personal vorhanden ist. Euer Meinung dazu?