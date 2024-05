PPSSPP im App Store veröffentlicht: Spielt PSP-Games auf eurem iPhone oder iPad

PPSSPP, eine App, die in der Lage ist, PSP-Spiele zu emulieren, hat sich der wachsenden Riege von Retro-Spiel-Emulatoren im iOS App Store angeschlossen.

Über PPSSPP

Das Programm gibt es seit fast 12 Jahren, aber nun ist es auch auf iOS-Geräten verfügbar. “Danke an Apple für die Lockerung ihrer Richtlinien und die Zulassung von Retro-Spiele-Konsolen-Emulatoren im Laden”, schrieb der Entwickler Henrik Rydgård in seiner Ankündigung. Apple hat seine Entwicklerrichtlinien Anfang April aktualisiert, und seitdem hat das Unternehmen eine App genehmigt, die Game Boy- und DS-Spiele emulieren kann, und eine andere, die PS1-Titel spielen kann. Rydgårds App kann kostenlos heruntergeladen werden, so viel dazu. Im Moment unterstützt der Emulator, den wir aus dem App Store herunterladen können, nicht das Magic Keyboard für das iPad, da er ursprünglich die Kompatibilität mit einer undokumentierten API aktiviert hat. Retro Achievements sind derzeit auch nicht verfügbar. Rydgård sagte, dass sie in zukünftigen Updates wieder hinzugefügt werden.

Die anderen Versionen des Emulators unterstützen den Just-in-Time-Compiler (JIT), der Code optimiert, damit er auf einer bestimmten Plattform reibungsloser läuft. Der im App Store unterstützt es jedoch nicht und wird es nie unterstützen, es sei denn, Apple ändert seine Regeln erneut. Rydgård sagt jedoch, dass iOS-Geräte “im Allgemeinen schnell genug” sind, um fast alle PSP-Spiele mit voller Geschwindigkeit auszuführen, so dass wir möglicherweise keinen großen Unterschied bemerken. Auch gut zu wissen: Natürlich enthält das PPSSPP-Programm nur den Emulator selbst – wir sind selbst dafür verantwortlich, die ROM-Dateien bereitzustellen. Denn wir wissen: Das Nutzen von Emulatoren ist nur so lange kein Graubereich, solange wir Spiele spielen, die wir auch tatsächlich besitzen – da kommt das Schlagwort Sicherungskopie ins Spiel.