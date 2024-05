War klar: Ubisoft stampft Free-to-Play-Titel The Division Heartland ein

Ubisoft hat die Entwicklung von The Division Heartland, dem Free-to-Play-Spiel, das im Universum von Tom Clancy’s The Division spielt, beendet.

Zu unpopuläres The Division Heartland?

Das Ende der Entwicklung teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, und somit befand sich das Game etwa drei Jahre in der Entwicklung. Der Verlag sagte, dass er die frei werdenden Ressourcen an anderer Stelle verwenden wird, insbesondere an XDefiant und beim Rainbow Six-Franchise. The Division Heartland spielte nach einer verheerenden Pandemie, die die fiktive Stadt Silver Creek verwüstete. Im Multiplayer-Spiel, das von Red Storm Entertainment entwickelt wurde, hätten wir mit einer sich ständig ändernden Kontamination, neuen Überlebenskämpfen und einem tödlichen Nachtzyklus im Free-to-Play-Spin-off des The Division-Franchise fertig werden müssen. Besonders verwunderlich ist, dass Ubisoft erst letztes Jahr das Spiel groß herzeigte und geschlossene Playtests durchführte. Aber wer weiß, vielleicht sind ja genau die ins Auge gegangen?

So oder so, es scheint, dass Ubisoft dem Pfad anderer Unternehmen folgt, die Projekte mitten in der Entwicklungszeit absagen oder Free-to-Play-Live-Service-Spiele aufgeben. Und doch sticht die Absage von The Division Heartland hervor, wenn man bedenkt, dass der Herausgeber bei extremen Projekten wie Skull and Bones und dem Prince of Persia: Sands of Time Remake viel mehr Geduld hat und hatte. Nun, man kann es nicht ändern, der Industrie scheint es gerade nicht so gut zu gehen, und das bemerken wir nun an den Auswirkungen an Teams und abgesagten Spielen. Mit Stand heute umfasst Ubisofts Aufstellung für das nächste Jahr jetzt aktuell Assassin’s Creed Shadows (offiziell bekannt gegeben), Rainbow Six Mobile, Star Wars Outlaws, The Division Resurgence und XDefiant.