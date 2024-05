Fix: GTA 6 erscheint im Herbst 2025, so Rockstar Games

GTA 6 ist auf der Zielgeraden: Grand Theft Auto 6 wird laut Rockstar Games und Take-Two Interactive im Herbst 2025 veröffentlicht.

Als das Spiel angekündigt wurde, hieß es einfach nur, es käme 2025. Nun wurde alles präzisiert, und der Herbst 2025 macht Sinn – es platziert das mit Spannung erwartete Spiel direkt vor Weihnachten. Cleverer Schachzug! “Wir sind sehr zuversichtlich, dass Rockstar Games ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis bieten wird, und unsere Erwartungen an die kommerziellen Auswirkungen des Titels steigen weiter”, sagte Take-Two Interactive in seinem jüngsten Ergebnisbericht. “In Zukunft glauben wir, dass unser Unternehmen bereit ist, ein neues Maß an Erfolg zu erreichen, und wir erwarten, ein sequenzielles Wachstum der Nettobuchungen für die Geschäftsjahre 2025, 2026 und 2027 zu erzielen.” Natürlich besteht immer die Möglichkeit einer Verzögerung. Rockstar Games ist berüchtigt dafür, dass es seine Spiele verzögert hat, um ein ernsthaftes Maß an Qualität zu gewährleisten.

Red Dead Redemption 2 wurde öffentlich dreimal verzögert, während Grand Theft Auto 5 damals 2013 eine große Verzögerung erlitten hatte. Die Bereitschaft von Take-Two Interactive, das Veröffentlichungsfenster als Teil seines Finanzberichts öffentlich einzugrenzen, könnte Vertrauen in die Fähigkeit von Rockstar signalisieren, dieses Datum zu erfüllen. Das Spiel spielt in Vice City, Grand Theft Autos Miami – einem Ort, auf den sich das Spiel mit Grand Theft Auto: Vice City aus dem Jahr 2002 und dem Prequel Grand Theft Auto: Vice City Stories aus dem Jahr 2006 konzentrierte. Diese Spiele spielten in den 1980er Jahren, aber Rockstar Games hat GTA 6 in der heutigen Zeit angesiedelt und sich auf ein Bonnie- und Clyde-ähnliches Duo in Jason und Lucia konzentriert, von dem letztere die erste spielbare weibliche Protagonistin der Serie ist. Freut ihr euch schon auf das Open World-Game?