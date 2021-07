Ubisoft: Neue Wege mit Assassin’s Creed Infinity

Ubisoft hat offiziell die Existenz eines neuen Assassin’s Creed-Spiels mit dem Codenamen Infinity bestätigt. Lest hier mehr!

Über Assassin’s Creed Infinity

Die Ankündigung von Ubisoft wirft nicht viel Licht darauf, wie das neue Spiel tatsächlich aussehen wird. Erste Hinweise verdichten sich bereits, dass es ein sich entwickelndes Online-Spiel ähnlich wie Fortnite oder GTA Online sein wird. Infinity markiert die wahrscheinlich größte Veränderung in der Geschichte des Franchises seit seinem Debüt im Jahr 2007. Bisher hat Ubisoft dazu tendiert, alle ein oder zwei Jahre ein neues Assassin’s Creed zu veröffentlichen, das sich jeweils auf einen einzigen Ort und Zeitraum konzentriert, siehe hier oder hier oder hier.

Der Titel markiert auch eine Veränderung in der Art und Weise, wie Ubisoft Assassin’s Creed-Spiele entwickelt. Während frühere Titel im Allgemeinen von seinen Teams in Montreal und Quebec City angeführt wurden, wird das neue Spiel unter einer “kollaborativen, studioübergreifenden Struktur” zwischen den beiden Studios entwickelt. Was das alles für das Gameplay und das Setting im neuen Assassin’s Creed Infinity bedeutet, ist noch unbekannt. Erwartet uns ein Live-Service-Spiel oder gar ein MMO – was meint ihr?