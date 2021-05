Free2Play-Game Tom Clancy’s The Division Heartland angekündigt

Ubisoft enthüllte im Zuge neuer Details zur Erweiterung des Tom Clancy’s The Division-Universums mit Tom Clancy’s The Division Heartland einen Free2Play-Titel, der sich aktuell bei Red Storm Entertainment in Entwicklung befindet.

Die The Division Vergangenheit

Der Launch von Tom Clancy’s The Division im Jahr 2016 markierte die erste komplett neue IP unter der Dachmarke von Tom Clancy seit 2009 und das Spiel brach gleich mehrere Ubisoft-Verkaufsrekorde. Die Franchise setzte ihre Entwicklung fort, wobei Tom Clancy’s The Division 2 zu einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2019 wurde und seine Erweiterung, Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York, 2020 die höchste Spielaktivität in der Franchise aufwies.

Unauffällige Ankündigung von The Division Heartland

Als Teil dieser Erweiterung der Franchise enthüllte Ubisoft heute Tom Clancy’s The Division Heartland, ein brandneues Free-to-Play-Spiel, das im The Division-Universum spielt. Die Entwicklung wird von Red Storm Entertainment geleitet, einem Studio mit enger Bindung zu den Tom Clancy-Lizenzen, das auch an The Division und The Division 2 gearbeitet hat. Tom Clancy’s The Division Heartland wird ein eigenständiges Erlebnis sein, das auf PC, Konsole und Cloud-Plattformen im Jahr 2021-22 erhältlich sein wird.

Weitere Informationen zum Titel sind noch nicht bekannt – wir bleiben aber für euch am Ball.