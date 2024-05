Fields of Mistria (PC) kommt im August 2024 in Early Access

Der Entwickler NPC Studio sagt, dass die Early-Access-Version des Spiels viele der Teile haben wird, die wir als Standard-Farm-Sim-Features erwarten: Landwirtschaft, Handwerk, Bergbau, Romantik und natürlich Tierhaltung. Es wird auch ein System von freischaltbaren Zaubersprüchen und 50 Sätzen von Museumssammlungen (vermutlich so etwas wie das Gemeindezentrum in Stardew Valley ) geben, die wir abschließen können. Am 5. August 2024 erscheint Fields of Mistria um etwa 15 Euro im Early Access auf der Steam-Plattform , sagt das Studio. Hier der Ankündigungstrailer dazu, kurz und knapp:

Ein großer Tel, der beim Early Access-Launch nicht sein wird, ist die Ehe, so das NPC-Studio in seinem Ankündigungsbeitrag. Ehekandidaten sind natürlich bereits vorhanden, aber wir werden noch nicht in der Lage sein, Ringe auszutauschen. Fields of Mistria verwendet ein 10-Herz-Beziehungssystem, das jenem von Stardew Valley ähnelt, und NPC Studio sagt, dass wir ab dem Early Access-Start 2 und 4 Herzszenen mit all diesen Figuren freischalten können. Zusätzliche Szenen und Fortschritte werden in späteren Updates hinzugefügt, wenn sich der Start der Vollversion nähert.