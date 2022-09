TGS 2022: Konami hat die Marke für seine RPG-Serie Suikoden erneuert

Ist es zu glauben? Anscheinend hat Konami kurz vor der TGS 2022 die Marke Suikoden aktualisiert. Kommt endlich ein neuer Titel?

Suikoden-Fans halten den Atem an

Markenerneuerungen sind in der Regel kein Hinweis auf Projekte, die aktiv in Arbeit sind, aber Konami hat gesagt, dass seine TGS-Enthüllung „für eine weltweit beliebte Serie“ von Synchronsprecher Yuji Kaji moderiert wird. Dieser Mann ist allerdings recht einschlägig für Konami unterwegs gewesen, und das macht die Sache ziemlich eindeutig. Yuji Kaji ist nämlich jener Mann, der die Stimme für Jowy in Suikoden 2 und Tierkreis zur Verfügung stellte. Die Einreichung für die Markenerneuerung erfolgte im Juni, wurde aber erst diese Woche bekannt, nachdem Konami Pläne veröffentlichte, ein neues Spiel im Zusammenhang mit einer klassischen Serie während der Tokyo Game Show anzukündigen. Ob es nun ein MMO wird wie Breath of Fire 6 (bin noch immer sauer, dass es nicht nach Europa kam) oder ein Gacha-Game, ist mir persönlich egal, ich werde es spielen.

Die Suikoden-Serie begann 1995 in Japan auf der PlayStation (zu unserem Testbericht). Es würde später 1996 in Nordamerika und 1997 in Europa veröffentlicht. Eine Sega Saturn-Veröffentlichung folgte 1998. Suikoden 2 folgte 1998 in Japan, 1999 in Nordamerika und im Jahr 2000 in PAL-Regionen. Das dritte Spiel der Serie wurde 2002 sowohl in Japan als auch in Nordamerika veröffentlicht, wurde aber erst 2015 veröffentlicht, als es im PlayStation Network zur Verfügung gestellt wurde. Der letzte Eintrag der Serie, Suikoden 5, wurde 2006 in allen Regionen auf PS2 veröffentlicht. Seitdem ist die Serie weitgehend inaktiv geblieben – und das soll sich nun ändern. Vielleicht wurde Konami durch den Kickstarter-Erfolg von Eiyuden Chronicle aufmerksam, dass hier doch noch eine Menge Geld zu holen ist? Warten wir’s ab, ich als Fan bin schon sehr gespannt…