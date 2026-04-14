Animal Crossing: New Horizons bekommt Goodies zum 25. Jubiläum
Heute ist es 25 Jahre her, dass die Animal Crossing-Serie auf den Markt kam, und um diesen besonderen Anlass zu feiern, gibt es etwas Besonderes!
Goodies für New Horizons
Deswegen hat Nintendo ein Update für seinen aktuellen Titel Animal Crossing: New Horizons auf der Switch veröffentlicht. Dadurch wird das Spiel auf Version 3.0.2 erhöht. Nintendo hat in den sozialen Medien enthüllt, wie dieser Patch mit einem Blatt-Objekt geliefert wird, um das Jubiläum zu feiern. Wir erhalten es im Postfach, sobald wir das neueste Spielupdate durchgeführt und installiert haben. Abgesehen von diesem Update für New Horizons hat Nintendo heute auch den Animal Crossing GameCube-Soundtrack zu seiner Nintendo Music-App hinzugefügt. Erst Anfang dieses Jahres veröffentlichte Nintendo ein großes Update für Animal Crossing: New Horizons und eine Switch 2 Edition des Spiels. Ob da noch mehr kommt zum 25. Geburtstag? Hier sind die vollständigen Patch-Notizen für Animal Crossing: New Horizons Version 3.0.2 auf dem Switch und Switch 2:
- Ein Gedenkartikel zum 25. Jahrestag der Animal Crossing-Serie wurde hinzugefügt. Ihr bekommt ihn per Post.
- Es wurde ein Problem in Hotelzimmern behoben, bei dem die Platzierung von Möbeln oder das Verhalten der Gäste das Verlassen des Zimmers verhindern konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Herstellung mehrerer Gegenstände gleichzeitig mit einem DIY-Rezept, das sechs Arten von Materialien erforderte, manchmal auch ohne ausreichende Materialien abgeschlossen werden konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Käfer, der auf einem Schneeball erschien, nach dem Verschwinden des Schneeballs auf dem Bildschirm bleiben konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gegenstände aus einem Felsen herausspringen konnten, bevor die Schaufel beim Auftreffen Kontakt auf ihn hatte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Bringen von benutzerdefinierten Designs, die vom Spieler auf eine Schlummerinsel gebracht wurden, verhindern konnte, dass sie bei der Schneiderei angezeigt oder auf das Custom Design Portal hochgeladen wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem leuchtende Stellen auf der Insel nicht beleuchtet wurden, wenn man die Insel vom Flugzeug aus betrachtet, während man von einer anderen Insel zurückkehrt.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Dorfbewohner, die versprochen hatten, das Haus des Spielers zu besuchen, manchmal an unnatürlichen Orten im Haus erscheinen konnten.
- Andere Anpassungen und Korrekturen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern.