Animal Crossing: New Horizons bekommt Goodies zum 25. Jubiläum

Heute ist es 25 Jahre her, dass die Animal Crossing-Serie auf den Markt kam, und um diesen besonderen Anlass zu feiern, gibt es etwas Besonderes!

Goodies für New Horizons

Deswegen hat Nintendo ein Update für seinen aktuellen Titel Animal Crossing: New Horizons auf der Switch veröffentlicht. Dadurch wird das Spiel auf Version 3.0.2 erhöht. Nintendo hat in den sozialen Medien enthüllt, wie dieser Patch mit einem Blatt-Objekt geliefert wird, um das Jubiläum zu feiern. Wir erhalten es im Postfach, sobald wir das neueste Spielupdate durchgeführt und installiert haben. Abgesehen von diesem Update für New Horizons hat Nintendo heute auch den Animal Crossing GameCube-Soundtrack zu seiner Nintendo Music-App hinzugefügt. Erst Anfang dieses Jahres veröffentlichte Nintendo ein großes Update für Animal Crossing: New Horizons und eine Switch 2 Edition des Spiels. Ob da noch mehr kommt zum 25. Geburtstag? Hier sind die vollständigen Patch-Notizen für Animal Crossing: New Horizons Version 3.0.2 auf dem Switch und Switch 2: