Fable kommt wohl 2027 wegen GTA 6

Der Fable-Neustart von Xbox wurde intern verzögert und könnte später in diesem Jahr veröffentlicht werden oder möglicherweise ins Jahr 2027 fallen.

Warten auf das neue Fable

Das kommt vom Giant Bomb-Journalisten Jeff Grubb, der behauptete, dass Microsoft wegen GTA 6 ziemlich besorgt ist. So wie viele Entwickler, die planen, Spiele in diesem Jahr zu veröffentlichen! Jetzt fragt man sich, ob es klug ist, Fable kurz vor Grand Theft Auto 6 zu veröffentlichen, das im November erscheinen soll. Der Titel von Playground Games wurde vor zwei Monaten vollständig enthüllt und erhielt ein Herbst-2026-Veröffentlichungsfenster, das möglicherweise absichtlich breit gehalten wurde, um auf alle News bezüglich GTA 6 reagieren zu können. „Ich werde sagen, dass ich gehört habe, dass Fable intern verschoben wurde“, sagte Grubb. „Anscheinend versuchen sie immer noch, es dieses Jahr herauszubringen, aber sie sind besorgt über den Start von Grand Theft Auto 6, und wenn es sich über die Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 hinaus verzögert, könnte das es bis in den Dezember verschieben, was es zu einem Hauptkandidaten machen könnte, um bis 2027 verschoben zu werden“, fügte er hinzu.

„Während die Xbox dieses Jahr viele Spiele herausbringt, gibt es bei diesem Jahr immer noch ein großes Fragezeichen.“ Es ist also wie so oft nichts in Stein gemeißelt, aber was will man schon machen, wenn sich niemand in die Karten schauen lässt? Als mögliche Antwort auf die Behauptung hat der offizielle Fable X-Account am Montag den Fans geantwortet, um das zuvor angekündigte Erscheinungsfenster im Herbst 2026 zu wiederholen. Da erwartet wird, dass das mit Spannung erwartete GTA 6 die Unterhaltungsstunden dominieren wird, wenn es endlich veröffentlicht wird, verschieben die meisten Spielestudios die Ankündigung von Veröffentlichungsplänen für ihre Titel, bis klar ist, dass der Rockstar-Titel nicht erneut verzögert wird. Derzeit sind die einzigen Veröffentlichungstermine für 2026 zwischen Marvel’s Wolverine im September und der geplanten Veröffentlichung von GTA 6 am 19. November Epic Mickey und SpongeBob Switch-Ports im Oktober, wobei der Rest des Kalenders Ende 2026 noch sehr, sehr karg aussieht.