60 fps und mehr: Overwatch kommt auf Nintendo Switch 2

Wenn Overwatch in seine zweite Staffel eintritt, wird das Spiel endlich vollständig auf der Nintendo Switch 2 starten. Das kommt mit Vorteilen!

Overwatch auf Switch 2

Denn die neue Version wird jede Menge Verbesserungen für Nintendo-Fans gegenüber der Switch 1-Version mit sich bringen. Diese neueste Version wird endlich die umbenannten, frischen Looks von Overwatch mit besseren Bildern anzeigen können, die zusammen mit Staffel 2 Summit auf den Markt kommen. Während Overwatch seit einiger Zeit auf der ursprünglichen Switch verfügbar ist, wird es endlich aktualisiert, um alle Fortschritte der Switch 2-Konsole zu nutzen, was es dem Spiel ermöglichen wird, reibungsloser zu laufen, während eine bessere Grafik und ein „schärferes“ Erlebnis erhalten bleibt, das nicht so viel opfern muss wie zuvor.

Die bemerkenswerteste Verbesserung ist zweifellos der FPS-Boost, da sowohl der Dock- als auch der Handheld-Modus jetzt in der Lage sein werden, 60 fps im Spiel aufrechtzuerhalten, was es Nintendo-Spielern ermöglicht, zumindest mithalten zu können, wenn sie gegen Spieler auf stärkeren Plattformen antreten, hauptsächlich auf dem PC, denen 200+ fps im Spiel nicht fremd sind. „Es ist eine sauberere, knackigere, tragbare Version von Overwatch, mit der Sie immer noch mit Ihren Freunden spielen können, wo immer Sie sind“, sagte Blizzard und fügte hinzu, dass diese neue Version „eine viel stärkere Art ist, das Spiel auf Ihrer Nintendo Switch 2 zu erleben“.