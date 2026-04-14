Sogar Xbox-CEO sagt: Der Xbox Game Pass ist zu teuer

Die neue Leiterin von Xbox bei Microsoft, Asha Sharma, hat den Mitarbeitern mitgeteilt, dass Game Pass „zu teuer“ geworden ist. Folgen den Worten auch Taten?

Änderungen beim Game Pass?

Deswegen hat die Leiterin vorgeschlagen, dass sich die Preise für den Abonnementdienst ändern könnten. In einem internen Memo an Gaming-Mitarbeiter sagte Sharma, dass der Dienst „eine bessere Wertgleichung“ brauche, sechs Monate nachdem Microsoft den Preis seiner Top-Game Pass-Stufe um 50 % auf bis zu 26,99 Euro pro Monat erhöht hatte (wir berichteten).

„Game Pass ist für den Gaming-Wert auf Xbox von zentraler Bedeutung. Es ist auch klar, dass das aktuelle Modell nicht das letzte ist“, schrieb Sharma. „Kurzfristig ist Game Pass zu teuer geworden, also brauchen wir mehr Wert. Langfristig werden wir Game Pass zu einem flexibleren System entwickeln, aber wir brauchen Zeit, um zu testen und zu lernen.“