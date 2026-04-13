FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin kommt im Sommer für iOS und Android

Publisher LEVEL-5 und Entwickler LEVEL-5 Osaka Office werden diesen Sommer FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin für iOS und Android veröffentlichen.

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FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin wurde erstmals am 21. Mai 2025 über Steam für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und PC veröffentlicht, gefolgt von Switch 2 am 5. Juni 2025. Die iOS- und Android-Versionen werden Cross-Play und Cross-Save mit den bestehenden Versionen des Spiels unterstützen und alle bisher veröffentlichten Updates enthalten. Das sagen die beiden Unternehmen dazu: Mit über 1,5 Millionen verkauften Einheiten weltweit wird FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin nun im Sommer 2026 als mobiler Titel auf iOS und Android erscheinen. Seine reiche Geschichte und die weitläufige offene Welt können bald jederzeit und überall genossen werden.

Das Spiel wird Cross-Play unterstützen und es den Spielern ermöglichen, gemeinsam mit anderen auf der ganzen Welt auf allen Plattformen, einschließlich Smartphones, Abenteuer zu erleben. Die Cross-Save-Funktionalität wird ebenfalls verfügbar sein. Spieler können unterwegs Materialien sammeln oder sich zu Hause niederlassen, um ein fokussierteres Kampferlebnis zu erleben, und einen Spielstil genießen, der zu ihrem Lebensstil passt. Erstbesucher auf dem Handy oder diejenigen, die ihre Reise von einer anderen Plattform aus fortsetzen, werden in der Lage sein, diese Möglichkeit zu genießen, FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin auf ihren Mobilgeräten zu erleben.