TGS 2022: Bringt Konami tatsächlich Metal Gear Solid-Remaster?

Wenn es wahr ist, bringt Konami Remaster der Metal Gear Solid-Reihe heraus. Teil eins, zwei und drei sollen überarbeitet werden!

Bitte um ein Metal Gear Solid-Remaster

Wir haben schon so viel gehört, so hätte etwa Teil eins als Kinofilm realisiert werden sollen. Dann wiederum doch nicht, aber vielleicht gibt es noch einen Ableger der Serie, oder ein Remake. So ging es munter dahin, und alles gipfelt nun vor der TGS 2022. Gerüchte über Konamis Pläne, das Metal Gear Solid-Franchise wieder erstarken zu lassen, haben diese Woche an Fahrt gewonnen. Laut Leaker Dusk Golem sei es „100 % wahr!, dass es Remaster-Versionen von Metal Gear Solid 1, 2 und 3 geben soll. Während Teil eins für die PSone bahnbrechend war, konnte mich Teil zwei für PS2 mit Raiden als Charakter nicht ganz so fesseln. Teil drei mit dem Untertitel Snake Eater wiederum war sehr gut gemacht, man brauchte halt eine Weile, um ins Spiel zu kommen.

Seit dem eher zachen Spinoff namens Metal Gear Survive (2018) befindet sich die Serie im Schlummerzustand. Hoffentlich gibt es bald Neuigkeiten über die Zukunft der Marke, denn die Spiele waren trotz verschiedenen Geschmäckern immer hochqualitativ und überlegt. Zudem scheint Konami weitere alte Franchises wiederbeleben zu wollen, darunter auch Castlevania und Silent Hill. Ich persönlich hoffe ja noch immer auf ein neues Suikoden oder zumindest Remaster-Versionen, wenn es schon keine neue Teile oder Remakes gibt. Nachdem jetzt schon einige Games aufs Jahr 2023 verschoben wurden, wäre es ja nur umso cooler, wenn Konami ebenfalls schon 2023 neue Titel aus den alten Serien bringen würde. Das macht das nächste Jahr nur umso interessanter, wie seht ihr das?