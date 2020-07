Eiyuden Chronicle (PC) kommt auf Kickstarter: Suikoden-Nachschub

Die Macher von Eiyuden Chronicle kommen JRPG-VeteranInnen bekannt vor, Suikoden-Fans sollten die Ohren spitzen. Lest hier mehr!

Ehemalige SpielentwicklerInnen von Konami präsentieren unter dem Banner von Rabbit and Bear Studios ihr neues Rollenspiel. Es soll Eiyuden Chronicle heißen und so etwas wie ein spiritueller Nachfolger der Suikoden-Games sein. Falls ihr mit den mittlerweile über 20 Jahre alten Spiele nichts anfangen könnt: Suikoden ist eine fünfteilige Reihe an JRPGs mit rundenbasiertem Kampf. 108 Rekruten konntet ihr in jedem dieser Ableger finden und so eines von mehreren Enden freischalten. Die zusammenhängende Story, der charmante Pixel-Look und die tollen Soundtracks konnten nicht nur im Review überzeugen, deshalb empfehle ich das Game gerne.

Über Eiyuden Chronicle

Das Spiel wird von Rabbit and Bear Studios entwickelt, und das Team preist „klassische JRPG-Erforschung“, rundenbasierte Kämpfe, Pixel-Art der Charaktere und „hochauflösende 2,5D-Grafik“ an. Das klingt zunächst nach Square Enix‘ Octopath Traveler, aber die ehemaligen Suikoden-Entwickler scheinen doch etwas Anderes anzupeilen. Auch hier sollen nämlich wieder 100 ganz eigenständige Helden vorkommen, es wird wohl auch eine Festung errichtet und ein Kampfsystem mit sechs Charakteren geben. Das kommt eingefleischten Suikoden-Fans alles sehr bekannt vor, und es wird auch klar, warum. Seht selbst: