Metro 2039 wird am 16. April 2026 vorgestellt

4A Games wirft diesen Donnerstag, den 16. April, in einem Xbox-Showcase einen ersten Blick auf seinen nächsten Metro-Titel, Metro 2039.

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Die digitale Sendung wird einen ersten Blick auf den nächsten Titel in der beliebten postapokalyptischen Ego-Shooter-Serie um 19 Uhr unserer Zeit werfen. „Dies wird der vierte Haupteintrag von 4A Games in der Serie sein, der auf den ikonischen Romanen von Dmitry Glukhovsky basiert“, sagte Xbox, „die alle die Geschichten von Überlebenden der nuklearen Verwüstung erzählen, die in den Moskauer U-Bahn-Tunneln leben, und der sie umgebenden Welt.“ Das nächste Metro-Spiel befindet sich seit mehreren Jahren in der Entwicklung und wird laut 4A stark von seinen Erfahrungen während der anhaltenden russischen Invasion seines Heimatlandes, der Ukraine, beeinflusst werden. 4A Games wurde in Kiew, Ukraine, gegründet und später nach Malta erweitert.

„Metro hatte schon immer eine schlagfeste, politische, antikriegsfeindliche und oft emotionale Geschichte – und Sie können sicher sein, dass diese Themen dank unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dem Franchiseschöpfer, Autor und Aktivisten Dmitry Glukhovsky fortgesetzt werden“, sagte der Entwickler letztes Jahr. „Dmitry hat sich von Anfang an immer gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen – eine mutige Entscheidung für jeden Russen, der ihn zu Gefängnisstrafen verurteilt hat (in Abwesenheit) – und wir sind stolz darauf, ihn als Freund und Mitschöpfer zu haben, während wir dieses nächste und nie ein relevantes Kapitel von Metro zusammen erzählen. „Seien Sie versichert, Sie stehen vor einer ziemlichen Fahrt.“ Werdet ihr euch den Teaser ansehen?