Prince of Persia: The Sands of Time Remake erscheint laut Ubisoft 2026

Laut dem Ubisoft Forward Showcase soll das Prince of Persia: The Sands of Time Remake 2026 veröffentlicht werden. Warten wir’s ab! Warten auf The Sands of Time Hach, die Sande der Zeit rieseln langsam und lassen sich wirklich … Zeit. Die Entwickler teilten einen kurzen visuellen Teaser des Spiels, der zeigt, wie eine Kerze nach dem Zeit-Zurückspulen wieder angezündet wird. Abgesehen davon und dem Veröffentlichungsjahr teilten die Entwickler keine neuen Details.