Prince of Persia: The Lost Crown Test (PS5): Action-Spektakel mit Erkundung

Mit Prince of Persia: The Lost Crown erwartet uns ein Titel, der ganz anders ist als die Teile zuvor. Ist daraus etwas Gutes geworden?

Über Prince of Persia: The Lost Crown

Ein erster Blick auf die offizielle Website verrät, worum es in Prince of Persia: The Lost Crown geht. Ihr schlüpft in die Haut von Sargon, der Teil einer Elite-Truppe namens „Die Unsterblichen“ ist. Ohne großes Federlesen werdet ihr gleich in die Schlacht geschickt, in der ihr eure Heimat vor Angreifern schützt. Diese Schlacht dient zugleich als Einführung in das Game, und somit erlernt ihr die Grundlagen von Angriff und Verteidigung. Dabei fällt ihr dann den feindlichen General, und das ist ein großer Grund zum Feiern! Danach ist ein wenig Geschichte und Worldbuilding angesagt, denn in aufeinander folgenden Sequenzen lernt ihr die anderen Unsterblichen näher kennen, absolviert euer erstes Event zu Hofe und lernt auch Prinz Ghassan kennen.

Doch das temporeiche Prince of Persia: The Lost Crown kennt da keine Gnade, und Minuten später hat sich schon wieder alles gedreht. Denn ebenjener Prinz Ghassan, der sich trotz blauen Blutes als äußerst zugänglich und nahbar gibt, wird entführt. Eure Aufgabe ist klar: Schnell an die Fersen der Entführer geheftet, und den Prinz zurückgeholt. Was wie eine simple Rettungsmission klingt, entpuppt sich aber im Laufe der über 20 Stunden dauernden Geschichte als gar nicht mal so einfach. Denn die Attacke auf den Prinzen ist äußerst ausgeklügelt, zudem waren auch eigene Leute daran beteiligt, und das ist nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs. Während ihr also überhastet den Entführern nacheilt, erreicht ihr den Berg Qaf, und da beginnt der Spaß erst so richtig.

Zum Berg Qaf, und darüber hinaus

Denn in dieser Umgebung fließt die Zeit nicht normal, und ähnlich wie in einem Interstellar und Konsorten sind hier einige Zeit-Tricks am Werk. So erfahrt ihr aus den zahlreichen Gesprächen mit den dort ansässigen Figuren, dass nur wenig so ist, wie es zu sein scheint. Anfangs drückt ihr noch ordentlich aufs Tempo, um Prinz Ghassan und seinen Entführern irgendwie näher zu kommen, aber das ändert sich innerhalb der ersten beiden Spielstunden. Denn egal, was ihr anstellt, ihr scheint immer einen Schritt hintnach zu sein, und dann spielt Prince of Persia: The Lost Crown auch sein Genre als Metroidvania genüsslich aus. Denn die Karte wird immer größer, und mit jedem freigeschalteten Bereich gibt es noch mehr zu erkunden. Das zahlt sich aus, und da Zeit eh keine Rolle spielt (oder doch?), kann man sich auch an die Erforschung der näheren Umgebung machen.

In euren Anfängen lernt ihr dann so manche Figuren kennen, die euch auf eurer Reise weiterhelfen. Eine ganz wichtige Person ist etwa Kaheva, die Schmiedin der Götter, die sich dazu herablässt, eure Waffen und Fähigkeiten aufzurüsten. Aber auch andere Figuren kommen vor, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Manche geben euch Hinweise, wo es als Nächstes hingeht, andere bringen euch etwas bei – es zahlt sich wirklich aus, jeden Winkel in Prince of Persia: The Lost Crown zu erkunden. Dazu gehören natürlich auch versteckte Bereiche, die man nur durch Beseitigen von Hindernissen oder das Bewältigen von extravaganten Sprungeinlagen erreicht. Das motiviert auch nach längerem Spielen noch und funktioniert bestens – die Balance zwischen Erforschung und Kampf ist da jederzeit gegeben! Dazu kommen noch überraschende Story-Wendungen, es geht also voll ab: