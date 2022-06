Ubisofts Prince of Persia: The Sands of Time Remake kommt später

Der Sand der Zeit ist im Game zwar nützlich, doch Prince of Persia: The Sands of Time Remake hätte ihn wohl im echten Leben nötig.

Warten auf Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Während die Zeit weiter tickt, bekommt Prince of Persia: The Sands of Time Remake eine weitere Verzögerung aufgebrummt, und diesmal ohne ein neues Zeitfenster. Nach einigen Spekulationen, dass das Remake vollständig auf Eis gelegt wurde, hat Ubisoft jetzt bestätigt, dass es sich noch in der Entwicklung befindet. Zuletzt wurde bekannt, dass das Studio gewechselt wurde – kein gutes Zeichen für einen Titel, der eigentlich schon im Januar 2021 hätte erscheinen sollen. Ubisoft selbst lässt das kalt.

“Wir sind stolz auf die Arbeit von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai, und Ubisoft Montreal wird von ihren Erkenntnissen profitieren, da das neue Team die Arbeit fortsetzen wird, um ein großartiges Remake zu liefern”, so Ubisoft. “Als Folge zielen wir nicht mehr auf eine FY23-Veröffentlichung ab und das Spiel wurde von der Liste gestrichen. Wenn Spieler:innen ihre Vorbestellung stornieren möchten, werden sie gebeten, sich an ihren Händler zu wenden. Sie werden über das Projekt aktualisiert, während die Entwicklung voranschreitet.”