Remake von Prince of Persia: The Sands of Time kommt 2021

Prince of Persia: The Sands of Time kommt wieder: 18 Jahre nach dem ursprünglichen Release im Jahr 2003. Lest hier mehr!

Der persische Prinz kehrt zurück

Damals, 2003, als wir noch reisen durften, entführte uns das Spiel Prince of Persia: The Sands of Time in den fernen Osten. Für PC und die damaligen Konsolen erschienen, führte das Spielprinzip rund um den Sand der Zeit ein. Fehler konnten so auf Knopfdruck ungeschehen machen, und oft erforderten es auch Rätsel, geschickt mit dem Fluss der Zeit umzugehen! Heutzutage ist diese Spielmechanik nicht mehr völlig neuartig, etwa Life Is Strange von Square Enix hat da viel experimentiert. Dennoch war der persische Prinz einer der Ersten, die temporäre Zeitreisen salonfähig machten.

Genug der Geschichte, zurück in die Zukunft! Ubisoft hat auf der Ubisoft Forward 2020 angekündigt, dass Prince of Persia: The Sands of Time am 21. Januar 2021 für PC, PS4 und Xbox One kommen wird. Wer gut aufgepasst hat, bemerkt, dass von den Next-Gen-Konsolen noch keine Rede ist. Ob das Spiel einen Patch oder eine eigene Release-Version für PS5 und Xbox Series X erhalten wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt. Seht euch hier den Trailer an: