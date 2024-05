Koreanische Life-Sim inZOI bereitet sich auf Early Access-Start Ende 2024 vor

Seit seiner Ankündigung hat inZOI für massives Aufsehen gesorgt. Nicht nur mit seiner opulenten Grafik , sondern auch mit der Einbindung von KI und cleveren Ideen kann der Titel sich von anderen abheben. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass so gut wie jede erhältliche Life-Sim sich derzeit schwer am Westen orientiert, und Kraftons kommende Simulation bleibt stark im Osten verwurzelt. Dementsprechend gestalten sich auch die Screenshots, hier eine Galerie für euch:

Es geht heiß her bei den Life-Simulationen: inZOI wird voraussichtlich im Herbst oder Winter 2024 im Early Access-Zustand starten! Auch Paralives und andere Games kommen demnächst…

Weiters gibt es derzeit noch kaum nennenswerte Infos abseits dessen, was wir bereits alles abgedeckt haben. Krafton selbst sagt, dass das Game zwischen 2024 und 2026 erscheinen soll, und nun wurde bekannt gegeben, dass wohl Ende 2024 der Early Access-Zustand erreicht werde. Natürlich ist das Fan-Feedback für so einen Titel, der massiv Creator:innen anspricht, unerlässlich – mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website. Hardcore-Fans dürfen auch gleich in einen Discord-Kanal einsteigen, vielleicht gehört auch ihr dazu? Hier noch ein paar Gameplay-Videos für euch zum Reinschmökern: