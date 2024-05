DAVE THE DIVER trifft ab 23. Mai auf Godzilla

DAVE THE DIVERs herunterladbarer Inhalt Godzilla wird am 23. Mai 2024 kostenlos veröffentlicht, kündigte der Entwickler MINTROCKET an.

Dieser DLC ist ein zeitlich begrenztes Event, das nur bis zum 23. November verfügbar sein wird. Sechs Monate voller Terror warten auf uns! Monströse Riesen lauern in den unergründlichen Tiefen des Blauen Lochs, ihre gewaltige Präsenz erfüllt die Herzen eines jeden mit Angst, der es wagt, sich in seine Domäne zu wagen. Sie stören Daves ruhige Angelaktivitäten, werden aber unwissentlich zu den wichtigsten Zutaten für sein Sushi-Restaurant. Ihre kolossalen Formen verleihen den kulinarischen Kreationen eine unerwartete und herzhafte Wendung. Godzilla, der mächtige Monarch der Monster, dessen legendäre Herrschaft in diesem Jahr seinen 70. Jahrestag feiert, taucht jetzt auf, um einen historischen Auftritt in den Tiefen des Blauen Lochs zu machen. Bereitet euch darauf vor, dem ehrfurchtgebietenden Godzilla zu begegnen, der am 23. Mai auch für PS Plus-Mitglieder ankommt.

Während er in den schattigen Tiefen des Blauen Lochs auf der Suche nach Fischen taucht, wird Dave mit Godzilla konfrontiert, verletzt und erholt sich von seinen Wunden. Vorsicht packt den mächtigen Titanen, als er Daves Entschlossenheit spürt, aber es sieht so aus, als ob er vielleicht nur etwas Hilfe von einem unerwarteten Verbündeten braucht. Begebt euch auf ein aufregendes Abenteuer in den herunterladbaren Inhalten von Godzilla, wo ihr euch mit Ebirah, dem ikonischen Tiefsee-Kaiju aus dem Live-Action-Film Ebirah, Horror of the Deep auf eine spannende Verfolgungsjagd begebt. Taucht ein in die ozeanischen Tiefen, um Ebirahs Angriffen zu entgehen, während die Kreatur unerbittlich das U-Boot mit Dave und Miki verfolgt. Mehr Godzilla-Content gibt’s auch in Minecraft!