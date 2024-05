Undisputed: Das ultimative Box-Erlebnis kommt im Oktober 2024

Undisputed wird für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen erscheinen und rühmt sich, das erste große Boxspiel seit über einem Jahrzehnt zu sein.

Mehr zu Undisputed

Das Spiel kam im Januar 2023 in den Early Access auf Steam und wird nun am 11. Oktober 2024 auf PS5, Xbox Series X/S und PC vollständig veröffentlicht. Undisputed bietet eine Liste von über 70 lizenzierten männlichen und weiblichen Boxern, darunter Tyson Fury, Muhammad Ali, Roy Jones Jr, Deontay Wilder, Oleksandr Usyk, Rocky Marciano, Larry Holmes, Katie Taylor und Amir Khan. Die Spieler:innen werden in der Lage sein, ihren eigenen männlichen oder weiblichen Boxer zu erstellen und an einem Karrieremodus teilzunehmen, der es ihnen ermöglicht, “ihr Team aufzubauen, Verträge auszuhandeln, zu trainieren und ihren eigenen Weg zu schaffen, um der absolute unangefochtene Champion zu werden”, so der Herausgeber Deep Silver. Das Spiel wird die offiziellen WBO-, WBC- und IBF-Titel enthalten, 14 Veranstaltungsorte sowie Kommentare von Todd Grisham und Johnny Nelson.