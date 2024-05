Life by You (PC) erscheint am 4. Juni 2024 im Early Access-Zustand

Das Team von Paradox Tectonic hat angekündigt, dass sein bevorstehender Lebenssimulator Life by You am 4. Juni dieses Jahres in Early Access starten wird.

Life By You kommt demnächst

Dieses Mal meinen sie es ernst, das ist wohl die Absicht hinter der (erneuten) Ankündigung. Denn das hoch gepriesene Sims-alike wurde ursprünglich im März 2023 für eine Early Access-Veröffentlichung Mitte September im selben Jahr angekündigt, nur um auf März 2024 Ende Juli verschoben zu werden. Dann wurde das März-Datum wieder auf den 4. Juni Anfang Februar dieses Jahres geschoben. Beide Verzögerungen wurden etwa fünf oder sechs Wochen vor dem geplanten Start erfolgen, also genau da, wo wir uns jetzt befinden – einem Monat vor dem Start der Early Access-Periode! Es scheint also, dass Paradox Tectonic nur bekräftigen möchte, dass wir dieses Datum nach den letzten paar Enttäuschungen ernsthaft in unseren Kalendern eintragen sollten. Life by You wird von Rod Humble, dem ehemaligen ausführenden Produzenten von Die Sims 2 und Die Sims 3, geleitet.

Der Open-World-Titel stützt sich eindeutig stark auf Teil 3, den besten der Reihe, mit noch mehr Fokus auf Anpassungen. Es wird von den Fans von EAs Life-Sim-Riesen heiß erwartet, denn seien wir ehrlich: Bis dato hat Maxis da kaum Konkurrenz. Das ändert sich aber demnächst, denn nun kündigte Krafton – das südkoreanische Studio hinter PUBG – an, dass sein eigener Sims-Rivale, inZOI, auch eine Early-Access-Veröffentlichung für 2024 anstrebt. In einem Markt, der bisher durch amerikanisch-zentrierte Versionen des Life-Sim-Genres definiert wurde, ist inZOI definitiv ein äußerst interessanter Eintrag. Sowohl 2024 als auch 2025 werden extrem interessant für Sim-Fans, denn dann sollten wir Life By You, Paralives, Die Sims 5 und eben auch inZOI sehen können. Freut ihr euch?