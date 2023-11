Krafton sagt: Subnautica 3 wird 2025 erscheinen, inZOI zwischen 2024 und 2026

Der koreanische Spieleverlag Krafton hat enthüllt, dass eine Subnautica-Fortsetzung in Arbeit ist und irgendwann 2025 veröffentlicht werden könnte.

Mehr zum dritten Subnautica

Das neueste Subnautica-Spiel, Subnautica: Below Zero, wurde im Januar 2019 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht. Die direkte Fortsetzung des Originalspiels von 2014 erweiterte das Universum der Serie und das, was die Spieler aus dem Originalspiel wissen. Aufgrund dessen und des Cliffhanger-Endes des Spiels haben Spieler und Fans spekuliert, was sie in den letzten Jahren mit einer möglichen Fortsetzung erwarten könnten. Obwohl Liam Tart, der Hauptkünstler der beiden Subnautica-Spiele, angedeutet hat, dass die Fans nicht lange auf das nächste Subnautica-Spiel warten müssen, gab es keine Info mehr dazu. Es scheint jedoch, dass Krafton, das Unternehmen, das den Subnautica-Entwickler Unknown Worlds Entertainment erworben hat, möglicherweise erst kürzlich eine Antwort gegeben hat.

Krafton enthüllte in einer Präsentation, dass es auf 2025 abzielt, um das nächste Subnautica zu bringen. Obwohl die Präsentation keine weiteren Informationen über das kommende Spiel enthielt, bestätigt sie, dass es immer noch ein Abenteuer-Survival-Spiel sein wird und von Unknown Worlds entwickelt wird. Es wird spekuliert, dass das nächste Subnautica-Spiel angesichts seiner Entwicklungszeit eine Fortsetzung von Below Zero sein könnte. Interessanterweise zeigte Kraftons Präsentation, dass das Game nur eines der mehr als 32 Spiele ist, die der Verlag von 2024 bis 2026 auf den Markt bringen will. Zu diesen Spielen gehören die Projekte Black Budget, Gold Rush und Windless. Black Budget wird voraussichtlich ein Shooter sein, während Gold Rush ein Action-Adventure-Sandbox-Spiel und Windless ein Action-RPG ist. Kraftons Sims-like inZOI kommt auch zwischen 2024 und 2026!