inZOI: Ein koreanisches Die Sims mit beeindruckender Grafik

Denn inZOI nimmt das bekannte Lebenssimulationsformat, das von Die Sims ( sorry, Project Rene ) populär gemacht wurde, und bereichert es mit den Nuancen des koreanischen Lebens und der koreanischen Tradition. Diese einzigartige Kombination wurde in seiner Gameplay-Demo anschaulich demonstriert und bietet Einblicke in das Leben sowohl in städtischen als auch in ländlichen koreanischen Umgebungen. Dazu gehören nun mal detaillierte und realistische Gebäude und Innenräume, eine völlig frei anpassbare Einrichtung und natürlich jede Menge koreanischer Architekturstile, ganz wie in den K-Dramas. Bevor wir weiter ins Detail gehen, seht euch doch die sechs Minuten lange Demo selbst einmal an:

Auf der Krafton G-Star 2023 (eine Spielemesse in Busan, Südkorea) wurde nun inZOI vorgestellt. Das Die Sims -like Simulationsspiel wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt, und sie verspricht fast schon Fotorealismus. Damit nicht genug, der Titel wird euch auch voll ins Leben von Südkorea eintauchen lassen. Sämtliche Dinge der dortigen Popkultur (Arcade-Malls! Karaoke! Nachtleben! Wohnkomplexe! Ausbildung!) können von euch erlebt werden, und zwar mit einem Avatar, den ihr vollkommen frei erstellen dürft. Also, wenn ihr auf Netflix schon die eine oder andere koreanische Serie geguckt habt – der Autor ist hier als schuldig zu bezeichnen -, dann dürfte dieses Game euch mehr ansprechen, als euch lieb ist.

Unpackbarer Umfang

Ein herausragendes Merkmal von inZOI, wie es in der Demo deutlich wird, ist sein umfassender Einblick in die koreanische Kultur. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von Aktivitäten wie die Teilnahme an Straßenaufführungen, Karaoke, täglicher koreanischer Routine und vielem mehr, die es den Spieler:innenn ermöglichen, sich intensiv mit der koreanischen Popkultur auseinanderzusetzen. Durch die Wahnsinns-Grafik kann man echt schon davon sprechen, dass ihr es hautnah miterlebt! Hinzu kommt, dass das Spiel ein starkes Charaktererstellungssystem bietet, in dem ihr einzigartige Avatare erstellen könnt, die verschiedene Aspekte der koreanischen Identität und Mode widerspiegeln. Zudem wird KI eingesetzt, um Texturen on the fly zu gestalten: Viel besser geht es wohl echt nicht!

Dieses Maß an kulturellem und persönlichem Eintauchen soll eine authentische und fesselnde Erfahrung des koreanischen Lebens bieten. Die Entscheidung, inZOI mittels Unreal Engine 5 zu entwickeln, zeigt sich in der Demo des Spiels und zeigt atemberaubende Grafik und eine beeindruckend realistische Spielumgebung. Es wird erwartet, dass diese fortschrittliche Technologie die lebendige Welt des Spiels mit hoher Wiedergabetreue zum Leben erweckt und die virtuelle Erkundung Koreas ansprechender macht. Doch jetzt heißt es abwarten: Der Hype rund um inZOI ist real, aber man weiß noch nichts über die Hardware-Anforderung auf PCs oder einen potentiellen Erscheinungstermin des Spiels. Was haltet ihr davon, seid ihr beeindruckt?