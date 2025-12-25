Hyrule-Upgrade & Indie-Träume: Die Metacritic Top 10 Switch 2 Spiele 2025

Hier ist dein exklusiver Ausblick auf die Gaming-Highlights des Jahres 2025! Das Jahr steht ganz im Zeichen von technischer Evolution (Stichwort: Switch 2) und der lang ersehnten Rückkehr absoluter Kult-Klassiker. Hier sind die Top 10 Switch-Spiele 2025, absteigend sortiert nach ihrem Metascore. Platz 10: FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles Metascore: 87 Ein Traum für Strategie-Fans wird wahr. Diese Edition vereint zwei Versionen des Taktik-Klassikers: Eine Enhanced-Version mit voller Sprachausgabe, modernisierter UI und Grafik-Updates sowie eine Classic-Version, die das Original-Feeling mit der geschätzten „War of the Lions“-Übersetzung kombiniert. Perfekt für alle, die politische Intrigen in Ivalice neu erleben wollen.

Platz 9: Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack Metascore: 87 Dieses Paket ist das ultimative Rundum-Sorglos-Paket für Fans der „Secret“-Reihe. Es enthält nicht nur alle drei Abenteuer von Ryza, sondern wartet mit brandneuen Inhalten auf, darunter eine zusätzliche Story und weitere spielbare Charaktere. Die perfekte Gelegenheit, die Alchemie-Saga in ihrer bisher umfassendsten Form zu genießen.

Platz 8: Street Fighter 6 Metascore: 87 Capcoms Prügelspiel-Referenz landet endlich auf der Switch (optimiert für die neue Hardware). Dank der RE ENGINE glänzt das Spiel mit 18 Kämpfern und drei Modi: World Tour, Fighting Ground und Battle Hub. Besonders einsteigerfreundlich: Die neuen Steuerungstypen ermöglichen es jedem, sofort spektakuläre Combos zu zünden.

Platz 7: Split Fiction Metascore: 89 Vom Studio hinter It Takes Two kommt ein neues Koop-Meisterwerk. Die Autoren Mio und Zoe sind in ihren eigenen Geschichten gefangen – er schreibt Sci-Fi, sie Fantasy. Ihr müsst zusammenarbeiten, um zwischen Cyber-Ninjas und Drachen zu wechseln. Ein wilder Mix aus Genres, der zeigt, dass Teamwork die stärkste Waffe ist.

Platz 6: Trails in the Sky 1st Chapter Metascore: 90 Das legendäre erste Kapitel der Trails-Serie erstrahlt in einem kompletten 3D-Remake. Begleite Estelle und Joshua durch das Liberl-Königreich. Besonders cool: Der nahtlose Übergang zwischen Erkundung und den taktischen rundenbasierten Kämpfen sowie die wunderschön überarbeiteten Charakterdesigns.

Platz 5: Donkey Kong Bananza Metascore: 91 DK ist zurück – und er hat Pauline im Gepäck! In diesem Abenteuer schlagt ihr euch wortwörtlich durch eine riesige Untergrundwelt. Während DK mit roher Gewalt Wände einreißt, nutzt Pauline ihre Gesangskünste zur Erkundung. Ein innovativer Mix aus Plattformer und Zerstörungs-Orgie in verschiedensten Biomen von Tundra bis Dschungel.

Platz 4: Hollow Knight: Silksong Metascore: 91 Das Warten hat ein Ende! Als Hornet, die Beschützerin von Hallownest, erkundest du ein völlig neues Königreich, das von Seide und Gesang beherrscht wird. Mit neuen Kräften und einer deutlich agileren Spielweise als im Vorgänger kämpfst du dich an die Spitze der Welt, um die Geheimnisse deiner Vergangenheit zu lüften.

Platz 3: Hades II Metascore: 95 Supergiant Games setzt noch einen drauf. Als Melinoë, die unsterbliche Prinzessin der Unterwelt, nutzt du dunkle Zauberei, um den Titanen der Zeit herauszufordern. Mit der Unterstützung des Olymps entfaltet sich eine Geschichte, die mit jedem Versuch tiefer geht. Ein Rogue-like-Meisterwerk in Sachen Storytelling und Gameplay.

Platz 2: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition Metascore: 95 Der Klassiker kehrt als technisches Kraftpaket zurück! Dank der Switch 2 Hardware erlebst du Link’s Erwachen in höherer Auflösung, mit stabilen 60 FPS und HDR-Support. Neu dabei: Der ZELDA NOTES Service, der dir hilft, Shreine und Krogs leichter zu finden und unentdeckte Story-Details der Charaktere enthüllt.