Die nächste Welle von PlayStation Plus-Spielen wurde für Dezember enthüllt. Ein Sammelsurium aus Sport, Fighting und Angst!

Das erwartet uns im Dezember PS Plus

Die neueste Veröffentlichung, die in die Aufstellung aufgenommen wird, ist Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, nach seiner Einführung im Jahr 2025. Wie bei jedem PlayStation Plus-Drop müssen wir nur sicherstellen, dass wir die Spiele zu unserer Bibliothek hinzugefügt haben, um sie zu behalten. Auf diese Weise behalten wir sie, nachdem sie das PlayStation Plus-Angebot verlassen haben. Wir können sie dann nach Lust und Laune installieren und deinstallieren, vorausgesetzt, wir behalten unser PlayStation Plus-Abonnement bei. Ab dem 1. Dezember 2026, nächsten Dienstag, können wir mit PlayStation Plus-Abos die folgenden Titel beanspruchen und behalten:

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (PS4 und PS5)

Schnappt euch eure Skate-Freunde, denn der Flow ist nicht tot: Das legendäre Franchise kehrt mit Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 zurück. Alles, was ihr geliebt hast, ist zurück, überarbeitet mit mehr Skatern, neuen Parks, knorrigen Tricks, Trommelfell-verdrehender Musik und vielem mehr. Erforscht neue Parks oder zeitlose Orte von Tony Hawk’s Pro Skater 3 und Tony Hawk’s Pro Skater 4, authentisch neu gestaltet in atemberaubender 4K-Auflösung mit stromlinienförmigen Zielen und dem epischen 2-Minuten-Format. Definiert eure eigene Erfahrung in den erweiterten Create-A-Skater- und Create-A-Park-Modi, einschließlich der Möglichkeit, benutzerdefinierte Ziele zu erstellen, die wir zum ersten Mal mit Freunden teilen können.

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4 und PS5)

Dragon Ball Xenoverse 2 ist das ultimative Dragon Ball-Spielerlebnis, vollgepackt mit aufregender Action, epischen Schlachten und endlosen Anpassungsmöglichkeiten. Erstellt eureneigenen Charakter, erkundet Conton City und verbindet euch mit ikonischen Charakteren aus der Serie als Lehrer, um zu trainieren und bereit zu sein, gegen furchterregende Feinde zu kämpfen, um den Fluss der Geschichte zu retten. Dragon Ball Xenoverse 2 bietet auch Online-Multiplayer-Modi, in denen wir in epischen Showdowns gegen andere Spieler aus der ganzen Welt antreten oder an Raid-Kämpfen teilnehmen können, um sich mit anderen Spielern riesigen Feinden zu stellen.

Amnesia: The Bunker (PS4)

Amnesia: The Bunker ist ein Ego-Horrorspiel von den Machern von Soma und Amnesia. Ganz allein in einem trostlosen WW1-Bunker mit nur einer Kugel im Lauf gelassen, liegt es an dir, dich den bedrückenden Schrecken im Dunkeln zu stellen. Tauchen Sie ein in die vielfältigen Möglichkeiten, das Überleben anzugehen. In den Schuhen des französischen Soldaten Henri Clément sind Sie mit einer Revolverpistole, einer lauten Dynamo-Taschenlampe und anderen knappen Vorräten bewaffnet, um unterwegs zu stöbern und zu basteln. Bei Randomisierung und unvorhersehbarem Verhalten ist kein Durchspielen gleich. Von einer allgegenwärtigen Bedrohung gejagt, die auf jede deiner Bewegungen und Geräusche reagiert, musst du deinen Spielstil anpassen, um dich der Hölle zu stellen. Jede Entscheidung wird das Ergebnis der Reaktion des Spiels ändern. Handlungen haben Konsequenzen.