Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition wurde für Nintendo Switch 2 angekündigt. Ab 15. Dezember ist sie erhältlich!

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Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition ist ab nächsten Monat, am 15. Dezember, erhältlich und bietet verbesserte Leistung und Grafik und wird mit dem Trowzer’s Top Tonic Pack DLC verpackt. Dies folgt auf die Veröffentlichung von Yooka-Laylee und das Impossible Lair auf dem ursprünglichen Switch, PS4, Xbox One und PC im Jahr 2019. Wenn wir das Originalspiel auf Switch hatten, ist dieses Ultimate Edition-Upgrade kostenlos verfügbar. Wir benötigen nur eine physische Kopie des Spiels oder verwenden dasselbe Nintendo-Konto, mit dem wir eine digitale Kopie auf Switch gekauft haben. Wir warten immer noch auf die Einzelheiten, aber es wurde gesagt, dass die Definitive Edition bis zu 120 FPS und „verstärkte Licht- und Umgebungsverschlusseffekte“ und „Texturen und Schatten mit höherer Wiedergabetreue“ unterstützen wird.