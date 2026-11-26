Team Cherry wird am 27. November eine Präsentation mit Neuigkeiten über Hollow Knight: Silksongs kommenden DLC, Sea of Sorrow, abhalten.

Über Hollow Knight: Silksong

Team Cherry ist sich nicht klar, welche Neuigkeiten geteilt werden, abgesehen davon, dass das Schaufenster ein „Update“ zum DLC enthalten wird. Viele spekulieren, dass dies alles von einer Verzögerung bis zu einem Schattentropfen sein könnte. „Begleiten Sie uns zur Cherry Time!“ Liest die Beschreibung des Live-Streams. „Eine besondere Präsentation mit einer Reihe von aufregenden Ankündigungen und einem Update zu Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow!“

Sea of Sorrow, das während des Showcases im Schatten fallen gelassen würde, würde mit dem übereinstimmen, was uns zuvor von Team Cherry gesagt wurde, da der DLC ein Veröffentlichungsfenster für 2026 erhalten hat. Es ist auch möglich, dass der DLC ein Erscheinungsdatum im Dezember erhält, nur noch wenige Wochen entfernt, wenn Team Cherry nicht die Entscheidung getroffen hat, ihn auf 2027 zu verschieben. Morgen sind wir dann klüger!